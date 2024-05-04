В Сеченовке впервые доверили роботу операцию на брюшном отделе аорты

04 мая 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Кардиохирурги из Сеченовского университета использовали роботическую систему Da Vinci при проведении операции, оотметили в вузе Фото: Анна Майорова © URA.RU Кардиохирурги из Сеченовского университета в Москве впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты с помощью робота. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Используя роботическую систему Da Vinci, мы выполнили протезирование брюшного отдела аорты, то есть заменили измененные сосуды протезами», — передают представители университета в разговоре с ТАСС. Отмечается, что благодаря роботическому помощнику удалось заметно повысить безопасность пациента при проведении операции. Также это помогло ускорить его реабилитацию. Операция была проведена над 65-летней пенсионеркой с синдромом Лериша (поражением атеросклеротическими бляшками подвздошных артерий). Операции с применением новых технологий уже введены в клиническую практику, уточнили в вузе. Пациенты смогут получить такую услугу по медицинскому полису ОМС. Ранее также сообщалось, что хирурги из Сеченовского университета используют 3D-принтер для создания хирургических инструментов, ускоряющие операции на щитовидной железе. Специалисты подчеркивают, что это позволит снизить травматичность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кардиохирурги из Сеченовского университета в Москве впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты с помощью робота. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Используя роботическую систему Da Vinci, мы выполнили протезирование брюшного отдела аорты, то есть заменили измененные сосуды протезами», — передают представители университета в разговоре с ТАСС. Отмечается, что благодаря роботическому помощнику удалось заметно повысить безопасность пациента при проведении операции. Также это помогло ускорить его реабилитацию. Операция была проведена над 65-летней пенсионеркой с синдромом Лериша (поражением атеросклеротическими бляшками подвздошных артерий). Операции с применением новых технологий уже введены в клиническую практику, уточнили в вузе. Пациенты смогут получить такую услугу по медицинскому полису ОМС. Ранее также сообщалось, что хирурги из Сеченовского университета используют 3D-принтер для создания хирургических инструментов, ускоряющие операции на щитовидной железе. Специалисты подчеркивают, что это позволит снизить травматичность.