В Сеченовке впервые доверили роботу операцию на брюшном отделе аорты

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Специализированный Центр онкодерматологии. Екатеринбург, операционная, операция, медицина, обследование, больница, операционный светильник
Кардиохирурги из Сеченовского университета использовали роботическую систему Da Vinci при проведении операции, оотметили в вузе Фото:

Кардиохирурги из Сеченовского университета в Москве впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты с помощью робота. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Используя роботическую систему Da Vinci, мы выполнили протезирование брюшного отдела аорты, то есть заменили измененные сосуды протезами», — передают представители университета в разговоре с ТАСС. Отмечается, что благодаря роботическому помощнику удалось заметно повысить безопасность пациента при проведении операции. Также это помогло ускорить его реабилитацию. Операция была проведена над 65-летней пенсионеркой с синдромом Лериша (поражением атеросклеротическими бляшками подвздошных артерий).

Операции с применением новых технологий уже введены в клиническую практику, уточнили в вузе. Пациенты смогут получить такую услугу по медицинскому полису ОМС.

Ранее также сообщалось, что хирурги из Сеченовского университета используют 3D-принтер для создания хирургических инструментов, ускоряющие операции на щитовидной железе. Специалисты подчеркивают, что это позволит снизить травматичность.

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Кардиохирурги из Сеченовского университета в Москве впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты с помощью робота. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Используя роботическую систему Da Vinci, мы выполнили протезирование брюшного отдела аорты, то есть заменили измененные сосуды протезами», — передают представители университета в разговоре с ТАСС. Отмечается, что благодаря роботическому помощнику удалось заметно повысить безопасность пациента при проведении операции. Также это помогло ускорить его реабилитацию. Операция была проведена над 65-летней пенсионеркой с синдромом Лериша (поражением атеросклеротическими бляшками подвздошных артерий). Операции с применением новых технологий уже введены в клиническую практику, уточнили в вузе. Пациенты смогут получить такую услугу по медицинскому полису ОМС. Ранее также сообщалось, что хирурги из Сеченовского университета используют 3D-принтер для создания хирургических инструментов, ускоряющие операции на щитовидной железе. Специалисты подчеркивают, что это позволит снизить травматичность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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