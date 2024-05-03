Уровень воды в Ишиме поднялся на 12 сантиметров. Скрин

04 мая 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

В районе села Викулово уровень воды составил 1163 сантиметра Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров. В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров. В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров.