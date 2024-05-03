03 мая 2024

Уровень воды в Ишиме поднялся на 12 сантиметров. Скрин

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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, наводнение, подтопление
В районе села Викулово уровень воды составил 1163 сантиметра Фото:
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров.

В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров. В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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