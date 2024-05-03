В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров.
В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает расти. В районе села Викулово за сутки вырос на 12 сантиметров и составил 1163 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 08:00 уровень воды составил 1163 сантиметра. За сутки повышение на 12 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 сантиметров. В Абатском районе уровень воды за сутки снизился на один сантиметр и составил 1 235 сантиметров. В Ишиме понизился за это время на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029. А в Ильинке — на шесть сантиметров и стал 829 сантиметров.