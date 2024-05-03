Инвестор глэмпинга на Вишере в Прикамье пошел в суд из-за разногласий с мэрией

04 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Первое слушание по делу пройдет на следующей недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Валентина» из Чайковского (Пермский край) в суде оспаривает решение администрации. Спор ведется вокруг строительства глэмпинг-парка в Красновишерске, указано в судебных документах. «Арбитражный суд в начале следующей недели рассмотрит иск ООО „Валентина“. Истец требует признать незаконным решение Красновишерского совета по улучшению инвестиционного климата, уведомление главы администрации Евгения Верещагина в Агентство инвестиционного развития (АИР) Пермского края об отзыве декларации компании и приостановлении работы по ней», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Заявитель также просит обязать администрацию направить декларацию по инвестпроекту в АИР и возобновить по ней работу. Руководство «Валентины» планировало начать строительство глэмпинга на берегу Вишеры, для этого компания рассчитывала получить от региональных властей статус приоритетного инвестиционного проекта. Местная администрация, изначально одобрившая инициативу, позднее отказалась от своего решения. Проект не попал в повестку заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Прикамья. По мнению чайковской компании, действия властей являются незаконными. В администрации Красновишерска уточнили, что строительство глэмпинга было одобрено из-за отсутствия альтернативных заявок. Но в ноябре прошлого года появился другой претендент. ООО «Альянс» заявило о желании построить в том же месте туркомплекс со значительно большим объемом инвестиций. В мэрии посчитали, что необходимо организовать торги на право аренды участка земли. Первое слушание по делу состоится в суде в начале следующей недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Валентина» из Чайковского (Пермский край) в суде оспаривает решение администрации. Спор ведется вокруг строительства глэмпинг-парка в Красновишерске, указано в судебных документах. «Арбитражный суд в начале следующей недели рассмотрит иск ООО „Валентина“. Истец требует признать незаконным решение Красновишерского совета по улучшению инвестиционного климата, уведомление главы администрации Евгения Верещагина в Агентство инвестиционного развития (АИР) Пермского края об отзыве декларации компании и приостановлении работы по ней», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Заявитель также просит обязать администрацию направить декларацию по инвестпроекту в АИР и возобновить по ней работу. Руководство «Валентины» планировало начать строительство глэмпинга на берегу Вишеры, для этого компания рассчитывала получить от региональных властей статус приоритетного инвестиционного проекта. Местная администрация, изначально одобрившая инициативу, позднее отказалась от своего решения. Проект не попал в повестку заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Прикамья. По мнению чайковской компании, действия властей являются незаконными. В администрации Красновишерска уточнили, что строительство глэмпинга было одобрено из-за отсутствия альтернативных заявок. Но в ноябре прошлого года появился другой претендент. ООО «Альянс» заявило о желании построить в том же месте туркомплекс со значительно большим объемом инвестиций. В мэрии посчитали, что необходимо организовать торги на право аренды участка земли. Первое слушание по делу состоится в суде в начале следующей недели.