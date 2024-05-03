Чусовской тракт под Екатеринбургом встал в пробку, водители взяли бензопилы. Видео

04 мая 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Регион заваливает снегом с вечера 3 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года На Чусовском тракте под Екатеринбургом образовалась пробка — из-за поваленных деревьев. Водители вооружились бензопилами, не дожидаясь экстренных служб. Видео с URA.RU поделились читатели. «Скорая застряла, люди вышли помочь. К вечеру я не попаду, наверно, к собачкам. Через каждые 20 метров дорога завалена», — передала обстановку свердловчанка. Ранее агентство сообщало, что из-за снегопадов ГИБДД ввела ограничения на трассах Пермь — Екатеринбург, Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41 по 110 км и с 244 по 314 км). Всю информацию, как область борется с последствиями стихии, URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Чусовском тракте под Екатеринбургом образовалась пробка — из-за поваленных деревьев. Водители вооружились бензопилами, не дожидаясь экстренных служб. Видео с URA.RU поделились читатели. «Скорая застряла, люди вышли помочь. К вечеру я не попаду, наверно, к собачкам. Через каждые 20 метров дорога завалена», — передала обстановку свердловчанка. Ранее агентство сообщало, что из-за снегопадов ГИБДД ввела ограничения на трассах Пермь — Екатеринбург, Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41 по 110 км и с 244 по 314 км). Всю информацию, как область борется с последствиями стихии, URA.RU собирает в режиме онлайн.