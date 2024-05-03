На Чусовском тракте под Екатеринбургом образовалась пробка — из-за поваленных деревьев. Водители вооружились бензопилами, не дожидаясь экстренных служб. Видео с URA.RU поделились читатели.
«Скорая застряла, люди вышли помочь. К вечеру я не попаду, наверно, к собачкам. Через каждые 20 метров дорога завалена», — передала обстановку свердловчанка.
Ранее агентство сообщало, что из-за снегопадов ГИБДД ввела ограничения на трассах Пермь — Екатеринбург, Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41 по 110 км и с 244 по 314 км). Всю информацию, как область борется с последствиями стихии, URA.RU собирает в режиме онлайн.
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