03 мая 2024

Чусовской тракт под Екатеринбургом встал в пробку, водители взяли бензопилы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний май. Екатеринбург
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На Чусовском тракте под Екатеринбургом образовалась пробка — из-за поваленных деревьев. Водители вооружились бензопилами, не дожидаясь экстренных служб. Видео с URA.RU поделились читатели.

«Скорая застряла, люди вышли помочь. К вечеру я не попаду, наверно, к собачкам. Через каждые 20 метров дорога завалена», — передала обстановку свердловчанка.

Ранее агентство сообщало, что из-за снегопадов ГИБДД ввела ограничения на трассах Пермь — Екатеринбург, Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41 по 110 км и с 244 по 314 км). Всю информацию, как область борется с последствиями стихии, URA.RU собирает в режиме онлайн.

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На Чусовском тракте под Екатеринбургом образовалась пробка — из-за поваленных деревьев. Водители вооружились бензопилами, не дожидаясь экстренных служб. Видео с URA.RU поделились читатели. «Скорая застряла, люди вышли помочь. К вечеру я не попаду, наверно, к собачкам. Через каждые 20 метров дорога завалена», — передала обстановку свердловчанка. Ранее агентство сообщало, что из-за снегопадов ГИБДД ввела ограничения на трассах Пермь — Екатеринбург, Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41 по 110 км и с 244 по 314 км). Всю информацию, как область борется с последствиями стихии, URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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