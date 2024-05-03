В популярном челябинском парке заметили следы медведицы

В челябинском нацпарке «Таганай» заметили следы медведицы с детенышами

Медведя заметили в районе Откликного гребня (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области замечены следы медведицы с медвежатами. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба нацпарка.

«В районе Откликного гребня замечены следы медведицы с медвежатами. Мы рекомендуем всем, кто собирался прогуляться в ту сторону, по возможности пересмотреть маршрут», — уточняет пресс-служба парка в своем telegram-канале.

Если пересмотреть маршрут не получится, стоит передвигаться по нацпарку в светлое время суток и большими группами. Свое присутствие обозначайте громкими звуками: допускается разговаривать, петь, свистеть в свисток.

Национальный парк «Таганай» около Златоуста входит в число десяти самых любимых туристами особо охраняемых природных территорий России. В 2022 году нацпарк посетили более 220 тысяч туристов.

Инспекторы другого челябинского нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе ранее предупредили туристов об опасностях в период медвежьих свадеб. Там медведя госинспекторы заметили недалеко от туристических троп. Посетителям следует проявлять осторожность, сообщили в пресс-службе нацпарка.