03 мая 2024

В популярном челябинском парке заметили следы медведицы

В челябинском нацпарке «Таганай» заметили следы медведицы с детенышами
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведя заметили в районе Откликного гребня (фото из архива) Фото:

В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области замечены следы медведицы с медвежатами. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба нацпарка.

«В районе Откликного гребня замечены следы медведицы с медвежатами. Мы рекомендуем всем, кто собирался прогуляться в ту сторону, по возможности пересмотреть маршрут», — уточняет пресс-служба парка в своем telegram-канале.

Если пересмотреть маршрут не получится, стоит передвигаться по нацпарку в светлое время суток и большими группами. Свое присутствие обозначайте громкими звуками: допускается разговаривать, петь, свистеть в свисток.

Национальный парк «Таганай» около Златоуста входит в число десяти самых любимых туристами особо охраняемых природных территорий России. В 2022 году нацпарк посетили более 220 тысяч туристов.

Инспекторы другого челябинского нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе ранее предупредили туристов об опасностях в период медвежьих свадеб. Там медведя госинспекторы заметили недалеко от туристических троп. Посетителям следует проявлять осторожность, сообщили в пресс-службе нацпарка.

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В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области замечены следы медведицы с медвежатами. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба нацпарка. «В районе Откликного гребня замечены следы медведицы с медвежатами. Мы рекомендуем всем, кто собирался прогуляться в ту сторону, по возможности пересмотреть маршрут», — уточняет пресс-служба парка в своем telegram-канале. Если пересмотреть маршрут не получится, стоит передвигаться по нацпарку в светлое время суток и большими группами. Свое присутствие обозначайте громкими звуками: допускается разговаривать, петь, свистеть в свисток. Национальный парк «Таганай» около Златоуста входит в число десяти самых любимых туристами особо охраняемых природных территорий России. В 2022 году нацпарк посетили более 220 тысяч туристов. Инспекторы другого челябинского нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе ранее предупредили туристов об опасностях в период медвежьих свадеб. Там медведя госинспекторы заметили недалеко от туристических троп. Посетителям следует проявлять осторожность, сообщили в пресс-службе нацпарка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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