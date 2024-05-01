Период медвежьих свадеб начнется в середине мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Инспекторы нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) предупредили туристов об опасностях в период медвежьих свадеб. Как сообщили в пресс-службе парка, период спаривания начнется в середине мая.

«Медведя госинспекторы „Зигальги“ заметили вдалеке от туристических троп. Но зверь может совершать довольно дальние вояжи по своей территории. На то он и хозяин тайги. С середины мая до конца июня наступит пора медвежьих свадеб. Следует проявляться осторожность», — прокомментировали в нацпарке.

При встрече с медведем сотрудники учреждения порекомендовали туристам постараться незаметно покинуть это место, чтобы не привлекать его внимание. Но, чтобы избежать внезапной встречи с хищником, пошуметь все же придется. Специалисты парка посоветовали посетителям заранее предупреждать о своем присутствии, создавая шум, например, громко разговаривая или пением. Хищник, по словам инспекторов, предпочтет обойти стороной места, где он услышит звуки человеческой речи.

В период спаривания медведи наиболее опасны. В погоне за избранницей косолапые очень активны и агрессивны. Хищники могут напасть на любой крупный объект.

Встреча с медведем 30 апреля произошла в Карталинском районе. Зверь был замечен гуляющим по полю. Затем его увидели, когда он пытался скрыться. В фотоловушку также попал хищник в нацпарке «Зюраткуль» в Саткинском районе.

Животное встретилось инспекторам в нацпарке «Зигальга» пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото:

При встрече с хищников специалисты посоветовали уйти, не привлекая внимания пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: