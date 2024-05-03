03 мая 2024

Мэрия Кургана организовала подвоз питьевой воды к домам пострадавших от паводка

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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители подтопленных микрорайонов Кургана могут набрать питьевую воду. Им доставят ресурс по графику, передали специалисты мэрии.

«В Кургане подвоз питьевой воды 4 мая осуществляется в микрорайоны Глинки (рядом с магазином „Метрополис“, ул. Новая, 25а) и Затобольный (перекресток улиц Центральная и Советская) — до обеда. В микрорайоны Тополя (ул.Сиреневая, 1), Черемухово (ул. Октябрьская, 1) — после обеда», — указано в telegram-канале городской администрации.

За прошедшие сутки в трех муниципалитетах региона в четырех населенных пунктах от воды освободилось 13 жилых, 42 дачных дома и 27 приусадебных участков. После паводка важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции, сообщала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения области Оксана Сагайдак. О других новостях по теме наводнения вы можете узнать из онлайн-трансляции URA.RU.

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Жители подтопленных микрорайонов Кургана могут набрать питьевую воду. Им доставят ресурс по графику, передали специалисты мэрии. «В Кургане подвоз питьевой воды 4 мая осуществляется в микрорайоны Глинки (рядом с магазином „Метрополис“, ул. Новая, 25а) и Затобольный (перекресток улиц Центральная и Советская) — до обеда. В микрорайоны Тополя (ул.Сиреневая, 1), Черемухово (ул. Октябрьская, 1) — после обеда», — указано в telegram-канале городской администрации. За прошедшие сутки в трех муниципалитетах региона в четырех населенных пунктах от воды освободилось 13 жилых, 42 дачных дома и 27 приусадебных участков. После паводка важно провести дезинфекцию колодцев, поскольку вода может содержать опасные бактерии, вызывающие кишечные инфекции, сообщала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения области Оксана Сагайдак. О других новостях по теме наводнения вы можете узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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