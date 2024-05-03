Челябинцев отдали под суд за махинации с материнским капиталом

Махинации с материнским капиталом обернулись уголовным делом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Калининский район Челябинска направлено уголовное дело в отношении двух жителей региона, обвиняемых в махинациях с материнским капиталом на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются по части третьей статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По версии следствия, с июля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемые совместно с руководителей кредитного кооператива «ЮжУралФинанс» придумали схему хищения средств материнского капитала. От лица кооператива они заключали с женщинами, у которых были сертификаты материнского капитала, фиктивные сделки на покупку земли и строительства дома. После заключения сделок, деньги маткапитала перечислялись на счет кредитного кооператива.

Общий размер ущерба оценен в 5,6 миллиона рублей. На имущество обвиняемых стоимостью более двух с половиной миллионов рублей наложен арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В отношении руководителя «ЮжУралФинанс» ранее был вынесен обвинительный приговор.

В январе 2024 года в суд было направлено аналогичное уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который также представил Пенсионному фонду (ФПР) ложные сведения об использовании материнского капитала. Деньги он переводил КПК «ЮжУралФинанс» по сговору с руководителем в счет долга по займу на строительство дома. Средствами соучастники распоряжались по своему усмотрению, уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.