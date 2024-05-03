В результате прилета снарядов разрушен храм Архистратига Божия Михаила (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от снарядов. Об этом сообщило правительство Югры.

«В результате прилета снарядов разрушено здания храма и строения на его территории. В планах расчистить здесь все до Пасхи, чтобы горожане смогли встретить священный праздник», — слова волонтера Андрея Захарова передает правительство региона на официальном сайте.

Настоятель храма отец Алексий рассказал, что своими силами все это сделать было бы просто невозможно. Он подчеркнул, что прихожан сейчас всего человек двадцать и все пожилого возраста.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в ДНР уделила внимание гуманитарным и добровольческим инициативам. Она посетила военный госпиталь Ростове-на-Дому, где ведут работу доброслужащие. Также встретилась с добровольцами гумкорпуса в Авдеевке, где сейчас югорчанами ведутся восстановительные работы храма Архистратига Божия Михаила.

Российские войска освободили город в феврале 2024 года. В результате боев пострадали многие строения. Из трех городских храмов два получили значительные повреждения, в том числе храм Архистратига Божия Михаила. Один был полностью разрушен. На помощь местным жителям пришли добровольцы из Югры. Сейчас югорчане расчищают завалы, пропалывают грунт, вывозят кирпичи, металлолом и прочие обломки сооружения.