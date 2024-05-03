03 мая 2024

Синоптик назвал свердловский снегопад опасным явлением

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Зимний май. Екатеринбург
Нынешний май сильно отличается от прошлогоднего — жаркого и засушливого Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Обильный снегопад в Свердловской области считается опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской [как ранее предполагалось], а на район Ревды, где за ночь (за 12 часов) выпало 30 мм осадков в виде снега. Такое явление классифицируется как очень сильный снег и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ)», — написал Пулин.

Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. По прогнозам метеорологов, он стихнет к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

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Обильный снегопад в Свердловской области считается опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской [как ранее предполагалось], а на район Ревды, где за ночь (за 12 часов) выпало 30 мм осадков в виде снега. Такое явление классифицируется как очень сильный снег и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ)», — написал Пулин. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. По прогнозам метеорологов, он стихнет к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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