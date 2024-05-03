Синоптик назвал свердловский снегопад опасным явлением

04 мая 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Нынешний май сильно отличается от прошлогоднего — жаркого и засушливого Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Обильный снегопад в Свердловской области считается опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской [как ранее предполагалось], а на район Ревды, где за ночь (за 12 часов) выпало 30 мм осадков в виде снега. Такое явление классифицируется как очень сильный снег и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ)», — написал Пулин. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. По прогнозам метеорологов, он стихнет к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обильный снегопад в Свердловской области считается опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской [как ранее предполагалось], а на район Ревды, где за ночь (за 12 часов) выпало 30 мм осадков в виде снега. Такое явление классифицируется как очень сильный снег и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ)», — написал Пулин. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. По прогнозам метеорологов, он стихнет к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.