Синоптик назвал свердловский снегопад опасным явлением

Обильный снегопад в Свердловской области считается опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской [как ранее предполагалось], а на район Ревды, где за ночь (за 12 часов) выпало 30 мм осадков в виде снега. Такое явление классифицируется как очень сильный снег и относится к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ)», — написал Пулин.
Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. По прогнозам метеорологов, он стихнет к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!