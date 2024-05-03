Резкое майское похолодание в Прикамье обещает стать самым сильным за 22 года

04 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Регион попал под влияние артического вторжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заморозки, охватившие Пермский край, могут стать самыми сильными за последние 22 года. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Заморозки охватили обширную территорию РФ в связи с масштабным арктическим вторжением. В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным с 2002 года», — написано в telegram-канале центра. Пермяков уже предупреждали, что май в регионе станет самым холодным с 2017 года. По данным метеорологов, основная доля осадков выпадет 6 и 8 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заморозки, охватившие Пермский край, могут стать самыми сильными за последние 22 года. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Заморозки охватили обширную территорию РФ в связи с масштабным арктическим вторжением. В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным с 2002 года», — написано в telegram-канале центра. Пермяков уже предупреждали, что май в регионе станет самым холодным с 2017 года. По данным метеорологов, основная доля осадков выпадет 6 и 8 мая.