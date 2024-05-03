03 мая 2024

Резкое майское похолодание в Прикамье обещает стать самым сильным за 22 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, автомобиль, автотранспорт, мороз
Регион попал под влияние артического вторжения Фото:

Заморозки, охватившие Пермский край, могут стать самыми сильными за последние 22 года. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Заморозки охватили обширную территорию РФ в связи с масштабным арктическим вторжением. В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным с 2002 года», — написано в telegram-канале центра.

Пермяков уже предупреждали, что май в регионе станет самым холодным с 2017 года. По данным метеорологов, основная доля осадков выпадет 6 и 8 мая.

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Заморозки, охватившие Пермский край, могут стать самыми сильными за последние 22 года. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Заморозки охватили обширную территорию РФ в связи с масштабным арктическим вторжением. В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным с 2002 года», — написано в telegram-канале центра. Пермяков уже предупреждали, что май в регионе станет самым холодным с 2017 года. По данным метеорологов, основная доля осадков выпадет 6 и 8 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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