Резкое майское похолодание в Прикамье обещает стать самым сильным за 22 года

Регион попал под влияние артического вторжения
Заморозки, охватившие Пермский край, могут стать самыми сильными за последние 22 года. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Заморозки охватили обширную территорию РФ в связи с масштабным арктическим вторжением. В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным с 2002 года», — написано в telegram-канале центра.
Пермяков уже предупреждали, что май в регионе станет самым холодным с 2017 года. По данным метеорологов, основная доля осадков выпадет 6 и 8 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!