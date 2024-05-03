Уральские священники провели службу в главном храме православия в Иерусалиме. Фото

04 мая 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Благодатный огонь должны доставить в Екатеринбург уже сегодня (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде. В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева. В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд». Фото предоставлено URA.RU Фондом святой Екатерины Фото предоставлено URA.RU Фондом святой Екатерины Фото предоставлено URA.RU Фондом святой Екатерины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде. В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева. В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».