В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
«Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде.
В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева.
В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».
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В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде. В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева. В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».