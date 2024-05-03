03 мая 2024

Уральские священники провели службу в главном храме православия в Иерусалиме. Фото

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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, икона, лампада, церковь, церковная служба, образ, свечки, православный храм, христианство, православие
Благодатный огонь должны доставить в Екатеринбург уже сегодня (архивное фото) Фото:

В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде.

В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева.

В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».

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В Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 4 мая прошла служба, в которой приняли участие священники с Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма на Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву)», — сообщили в фонде. В храме собралось около 300 прихожан, включая участников паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Также среди прихожан заметили спортсменов клуба Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева. В ночь с 4 на 5 мая огонь должны доставить в Екатеринбург. Поездку уральских священников в Иерусалим организовали при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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