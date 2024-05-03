Полицейские открыли проезд по улице Гагарина в Кургане после отступления воды

В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России.
«Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства.
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В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным МЧС РФ, в Курганской области подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков дорог. С другими событиями по теме наводнения вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.