Полицейские открыли проезд по улице Гагарина в Кургане после отступления воды

04 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

При сложных ситуациях инспекторы ДПС будут осуществлять ручное регулирование Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным МЧС РФ, в Курганской области подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков дорог. С другими событиями по теме наводнения вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным МЧС РФ, в Курганской области подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков дорог. С другими событиями по теме наводнения вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.