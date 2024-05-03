03 мая 2024

Полицейские открыли проезд по улице Гагарина в Кургане после отступления воды

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Обзорная по городу. Пермь , полиция
При сложных ситуациях инспекторы ДПС будут осуществлять ручное регулирование Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России.

«Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства.

Согласно последним данным МЧС РФ, в Курганской области подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков дорог. С другими событиями по теме наводнения вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. Об этом рассказали специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Дорожные полицейские обращают внимание жителей и гостей региона на организацию движения по улице Гагарина. В связи со снижением уровня воды открыто движение в сторону трассы „Иртыш“, а также под Омским мостом», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным МЧС РФ, в Курганской области подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков дорог. С другими событиями по теме наводнения вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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