Десятки тысяч свердловчан сидят без света из-за снегопада

В 24-х городах и поселках Свердловской области, в которых живут 74 тысячи человек, зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«По имеющейся на данный момент информации, из-за сложных погодных условий произошли порывы на линиях электропередач, в результате чего приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24-х населенных пунктах, <…>, в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО г. Новоуральск, Сысерть, пос. Горный Щит в Чкаловском административном районе г. Екатеринбурга», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в нескольких территориях также нет тепла. По поручению прокурора области Бориса Крылова его подчиненные на местах следят, как энергетики устраняют последствия коллапса.
Регион столкнулся с ним в ночь на 4 мая. Введены ограничения на нескольких свердловских трассах, массово задерживаются поезда. URA.RU собирает всю информацию в онлайн-трансляции.
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