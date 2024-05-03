Полицейские Челябинска поймали мигрантку, которой запрещен въезд в Россию

Девушка подделала документы, чтобы попасть в Россию (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Челябинске полицейские поймали 26-летнюю иностранку, которой запрещен въезд в Россию. Девушка сменила свои данные и пересекла государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области по итогам рейда по местам компактного пребывания мигрантов.

«Задокументирован факт нарушения порядка въезда в РФ иностранной гражданкой, 1998 года рождения. Заведомо зная о принятом решении о запрете въезда, [она] умышленно сменила свои установочные данные в стране гражданской принадлежности и прибыла в Россию», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»).

Всего в рамках рейда мест компактного пребывания мигрантов в Челябинске пресечено 11 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе восемь за нарушение режима пребывания на территории страны. Один мигрант принудительно покинет территорию страны по решению суда Ленинского района Челябинска.

В Челябинской области благодаря массовым проверкам мест пребывания иностранных граждан снизилось число преступлений среди мигрантов на 38%. Но на треть выросло количество уголовных дел в сфере миграции, сообщили ранее в пресс-службе полицейского главка. Только 2 мая с территории области выдворили 32 мигрантов.