Опального отца Сергия доставили в колонию Нижнего Тагила

Бывшего схиигумена Сергия (Романова) привезли в ИК-13 Нижнего Тагила для отбывания наказания. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«2 апреля экс-схиигумен Сергий этапом прибыл для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Свердловской области (г. Нижний Тагил). Он должен отбыть там наказание, назначенное судом — шесть лет и 11 месяцев лишения свободы», — пояснил собеседник агентства.
Романов является основателем женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Он был осужден за склонение к самоубийству (в том числе детей), нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти.
Еще до того, как стать священником, он работал инспектором уголовного розыска в ОВД Московской области и получил 13 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. К слову, то наказание он также отбывал в ИК-13 Нижнего Тагила. В 2020 году Романов был отлучен от церкви.
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