Опального отца Сергия доставили в колонию Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа поддержки у Измайловского суда во время вынесения приговора отцу Сергию (Романову). Москва, романов николай, отец сергий
Экс-священник Сергий Романов будет отбывать срок в Нижнем Тагиле Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Бывшего схиигумена Сергия (Романова) привезли в ИК-13 Нижнего Тагила для отбывания наказания. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«2 апреля экс-схиигумен Сергий этапом прибыл для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Свердловской области (г. Нижний Тагил). Он должен отбыть там наказание, назначенное судом — шесть лет и 11 месяцев лишения свободы», — пояснил собеседник агентства.

Романов является основателем женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Он был осужден за склонение к самоубийству (в том числе детей), нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти.

Еще до того, как стать священником, он работал инспектором уголовного розыска в ОВД Московской области и получил 13 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. К слову, то наказание он также отбывал в ИК-13 Нижнего Тагила. В 2020 году Романов был отлучен от церкви.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего схиигумена Сергия (Романова) привезли в ИК-13 Нижнего Тагила для отбывания наказания. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «2 апреля экс-схиигумен Сергий этапом прибыл для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Свердловской области (г. Нижний Тагил). Он должен отбыть там наказание, назначенное судом — шесть лет и 11 месяцев лишения свободы», — пояснил собеседник агентства. Романов является основателем женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Он был осужден за склонение к самоубийству (в том числе детей), нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти. Еще до того, как стать священником, он работал инспектором уголовного розыска в ОВД Московской области и получил 13 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. К слову, то наказание он также отбывал в ИК-13 Нижнего Тагила. В 2020 году Романов был отлучен от церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...