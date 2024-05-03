В челябинском лесу спасатели нашли пенсионера, который пропал три дня назад

Пенсионер преодолел 18 километров (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Златоусте Челябинской области завершен поиск 84-летнего пенсионера, который 2 мая ушел в лес за потерявшемся табуном лошадей. Мужчина жив и не нуждается в медицинской помощи, сообщает Поисково-спасательная служба региона.

«В Златоустовском городском округе был завершен поиск 84-летнего мужчины. Найден. Жив», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионер пропал 2 мая. Из поселка Плотинка он отправился в лес на поиски потерявшегося табуна лошадей. Мужчина сбился с пути и не смог найти дорогу домой. «Кнопочный» телефон, который был у него с собой, не имеет модуля геопозиционирования.

После ночи, проведенной в лесу, мужчина поднялся на хребет и увидел, что находится около Башкирии. Это помогло ему сориентироваться на местности и определить нужное направление к дому. Спасатели обнаружили его в трех километрах от поселка Плотинка. Пенсионер преодолел 18 километров, но чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи, добавили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.