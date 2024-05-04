Вице-мэр Екатеринбурга связался с энергетиками из-за перебоев в четырех районах

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , снегопад
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Замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко обсудил с директором АО «ЕЭСК» (филиал «Россетей») Константином Кононовым устранение последствий мощного снегопада, из-за которого десятки частных домов в нескольких районах остались без электричества. Об этом URA.RU рассказал сам Гейко.

По его словам, проблемы возникли в поселках Железнодорожного, Чкаловского, Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. «Обстановка рабочая, отключений из-за снегопада действительно много, в основном это садовые товарищества и отдаленные территории — например, со стороны Полевского, где выпало много осадков. Переговорил с директором ЕЭСК, у них все бригады задействованы, работают на всех повреждениях», — сказал Гейко. Точных прогнозов, когда во все дома вернутся свет и тепло, власти пока не дают.

Как сообщало агентство со ссылкой на областную прокуратуру, перебои с электричеством наблюдаются в 24 свердловских городах и поселках. В Горном щите (Чкаловский район) люди сидят без света с ночи. Надзорное ведомство взяло на контроль устранение аварий.

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Замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко обсудил с директором АО «ЕЭСК» (филиал «Россетей») Константином Кононовым устранение последствий мощного снегопада, из-за которого десятки частных домов в нескольких районах остались без электричества. Об этом URA.RU рассказал сам Гейко. По его словам, проблемы возникли в поселках Железнодорожного, Чкаловского, Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. «Обстановка рабочая, отключений из-за снегопада действительно много, в основном это садовые товарищества и отдаленные территории — например, со стороны Полевского, где выпало много осадков. Переговорил с директором ЕЭСК, у них все бригады задействованы, работают на всех повреждениях», — сказал Гейко. Точных прогнозов, когда во все дома вернутся свет и тепло, власти пока не дают. Как сообщало агентство со ссылкой на областную прокуратуру, перебои с электричеством наблюдаются в 24 свердловских городах и поселках. В Горном щите (Чкаловский район) люди сидят без света с ночи. Надзорное ведомство взяло на контроль устранение аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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