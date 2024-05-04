Врач назвала опасные последствия магнитных бурь

Фельдшер Балак: магнитные бури могут спровоцировать мигрень, бессоницу и инсульт
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Фельдшер Балан заявила, что магнитные бури могут вызвать у пожилых инфаркт и инсульт Фото:

Магнитные бури могут вызвать сильную мигрень, бессонницу, головокружение, слабость и шум в ушах. Также они способны спровоцировать инсульт и инфаркт. Об этом сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

«[Головная] боль провоцирует сильную мигрень, головокружение, слабость и шум в ушах. В дни геомагнитной бури рекомендуется снизить объем физической активности», — заявила Балан в беседе с «Газетой.ru». Также она отметила, что магнитные бури способны рассогласовать внутренний цикл человека с внешним циклом смены дня и ночи, что приведет к бессоннице.

Фельдшер сообщила, что магнитные бури могут привести к проблемам с сердцем. По ее словам, в период солнечной активности у пожилых людей возрастает риск инсультов и инфарктов. Балан советует быть начеку в период магнитных бурь и иметь под рукой лекарства.

Сильные магнитные бури пройдут в мае. По заявлениям ученых из Института космических исследований, весной текущего года солнечная активность достигнет пика. Сильнее всего будут ощущаться магнитные бури 12—13 мая и 25—27 мая.

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Магнитные бури могут вызвать сильную мигрень, бессонницу, головокружение, слабость и шум в ушах. Также они способны спровоцировать инсульт и инфаркт. Об этом сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. «[Головная] боль провоцирует сильную мигрень, головокружение, слабость и шум в ушах. В дни геомагнитной бури рекомендуется снизить объем физической активности», — заявила Балан в беседе с «Газетой.ru». Также она отметила, что магнитные бури способны рассогласовать внутренний цикл человека с внешним циклом смены дня и ночи, что приведет к бессоннице. Фельдшер сообщила, что магнитные бури могут привести к проблемам с сердцем. По ее словам, в период солнечной активности у пожилых людей возрастает риск инсультов и инфарктов. Балан советует быть начеку в период магнитных бурь и иметь под рукой лекарства. Сильные магнитные бури пройдут в мае. По заявлениям ученых из Института космических исследований, весной текущего года солнечная активность достигнет пика. Сильнее всего будут ощущаться магнитные бури 12—13 мая и 25—27 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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