Оставшихся без света свердловчан стало больше

Минэнерго: 79 тысяч свердловчан остались без электроснабжения из-за снега

04 мая 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Мощные снегопады накрыли Екатеринбург и область в ночь на 4 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Количество свердловчан, оставшихся без света из-за экстремальных снегопадов в регионе, увеличилось до 79 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. «В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным без электроснабжения остаются 79 тысяч человек», — говорится в сообщении. Несколько часов назад областная прокуратура рассказывала о 74 тысячах пострадавших. В ведомстве рассказывали, что перебои фиксируются в 24 городах и поселках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество свердловчан, оставшихся без света из-за экстремальных снегопадов в регионе, увеличилось до 79 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. «В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным без электроснабжения остаются 79 тысяч человек», — говорится в сообщении. Несколько часов назад областная прокуратура рассказывала о 74 тысячах пострадавших. В ведомстве рассказывали, что перебои фиксируются в 24 городах и поселках.