Оставшихся без света свердловчан стало больше

Мощные снегопады накрыли Екатеринбург и область в ночь на 4 мая
новость из сюжетаМощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года
Количество свердловчан, оставшихся без света из-за экстремальных снегопадов в регионе, увеличилось до 79 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России.
«В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным без электроснабжения остаются 79 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Несколько часов назад областная прокуратура рассказывала о 74 тысячах пострадавших. В ведомстве рассказывали, что перебои фиксируются в 24 городах и поселках.
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