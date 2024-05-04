Оставшихся без света свердловчан стало больше

Минэнерго: 79 тысяч свердловчан остались без электроснабжения из-за снега
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , снегопад
Мощные снегопады накрыли Екатеринбург и область в ночь на 4 мая Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Количество свердловчан, оставшихся без света из-за экстремальных снегопадов в регионе, увеличилось до 79 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России.

«В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным без электроснабжения остаются 79 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад областная прокуратура рассказывала о 74 тысячах пострадавших. В ведомстве рассказывали, что перебои фиксируются в 24 городах и поселках.

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Количество свердловчан, оставшихся без света из-за экстремальных снегопадов в регионе, увеличилось до 79 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. «В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным без электроснабжения остаются 79 тысяч человек», — говорится в сообщении. Несколько часов назад областная прокуратура рассказывала о 74 тысячах пострадавших. В ведомстве рассказывали, что перебои фиксируются в 24 городах и поселках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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