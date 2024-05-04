Жители свердловского поселка сутки сидят без воды, света и тепла

04 мая 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

В поселке Нижние Серги — 3 коммунальные блага пропали вечером 3 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Жители городка Нижние Серги-3 в Свердловской области уже сутки находятся без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок. «Со вчерашнего вечера (3 мая) нет отопления, воды, электричества, связи. Газа в поселке нет. Еду приготовить нет возможности. Местные власти обещают свет только завтра», — поделилась собеседница. Оперативно получить комментарий в администрации Нижнесергинского муниципального района не удалось, на запрос корреспондента URA.RU никто не ответил. В Свердловской области 4 мая прошел мощный снегопад с ледяным дождем. Перебои с электричеством зафиксированы в нескольких муниципалитета. Число свердловчан, оставшихся без света из-за стихии, составляет 79 тысяч. Главный поставщик электричества в регионе — «Облкоммунэнерго» работает в режиме повышенной готовности. В районы, пострадавшие от стихии, направлены дополнительные ремонтные бригады из других муниципалитетов, техника, резервные источники снабжения электроэнергией. Все самое важное по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители городка Нижние Серги-3 в Свердловской области уже сутки находятся без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок. «Со вчерашнего вечера (3 мая) нет отопления, воды, электричества, связи. Газа в поселке нет. Еду приготовить нет возможности. Местные власти обещают свет только завтра», — поделилась собеседница. Оперативно получить комментарий в администрации Нижнесергинского муниципального района не удалось, на запрос корреспондента URA.RU никто не ответил. В Свердловской области 4 мая прошел мощный снегопад с ледяным дождем. Перебои с электричеством зафиксированы в нескольких муниципалитета. Число свердловчан, оставшихся без света из-за стихии, составляет 79 тысяч. Главный поставщик электричества в регионе — «Облкоммунэнерго» работает в режиме повышенной готовности. В районы, пострадавшие от стихии, направлены дополнительные ремонтные бригады из других муниципалитетов, техника, резервные источники снабжения электроэнергией. Все самое важное по теме — в сюжете URA.RU.