Жители свердловского поселка сутки сидят без воды, света и тепла

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В поселке Нижние Серги — 3 коммунальные блага пропали вечером 3 мая Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Жители городка Нижние Серги-3 в Свердловской области уже сутки находятся без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок.

«Со вчерашнего вечера (3 мая) нет отопления, воды, электричества, связи. Газа в поселке нет. Еду приготовить нет возможности. Местные власти обещают свет только завтра», — поделилась собеседница. Оперативно получить комментарий в администрации Нижнесергинского муниципального района не удалось, на запрос корреспондента URA.RU никто не ответил.

В Свердловской области 4 мая прошел мощный снегопад с ледяным дождем. Перебои с электричеством зафиксированы в нескольких муниципалитета. Число свердловчан, оставшихся без света из-за стихии, составляет 79 тысяч. Главный поставщик электричества в регионе — «Облкоммунэнерго» работает в режиме повышенной готовности. В районы, пострадавшие от стихии, направлены дополнительные ремонтные бригады из других муниципалитетов, техника, резервные источники снабжения электроэнергией. Все самое важное по теме — в сюжете URA.RU.

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Жители городка Нижние Серги-3 в Свердловской области уже сутки находятся без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок. «Со вчерашнего вечера (3 мая) нет отопления, воды, электричества, связи. Газа в поселке нет. Еду приготовить нет возможности. Местные власти обещают свет только завтра», — поделилась собеседница. Оперативно получить комментарий в администрации Нижнесергинского муниципального района не удалось, на запрос корреспондента URA.RU никто не ответил. В Свердловской области 4 мая прошел мощный снегопад с ледяным дождем. Перебои с электричеством зафиксированы в нескольких муниципалитета. Число свердловчан, оставшихся без света из-за стихии, составляет 79 тысяч. Главный поставщик электричества в регионе — «Облкоммунэнерго» работает в режиме повышенной готовности. В районы, пострадавшие от стихии, направлены дополнительные ремонтные бригады из других муниципалитетов, техника, резервные источники снабжения электроэнергией. Все самое важное по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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