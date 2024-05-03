В районе Ишима уровень воды снизился на шесть сантиметров
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим начал снижаться. В районе села Абатское 4 мая на 16:00 уменьшился на два сантиметра и составил 1233 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Село Абатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 16:00 уровень воды составил 1233 сантиметра. С 08:00 снизился на два сантиметра», — передает инфоцентр правительства.
В районе Ишима уровень воды за это время снизился на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1023. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 826 сантиметров.
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