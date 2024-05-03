03 мая 2024

Уровень воды в реке Ишим начал снижаться. Скрин

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Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
В районе Ишима уровень воды снизился на шесть сантиметров Фото:

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим начал снижаться. В районе села Абатское 4 мая на 16:00 уменьшился на два сантиметра и составил 1233 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Абатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 16:00 уровень воды составил 1233 сантиметра. С 08:00 снизился на два сантиметра», — передает инфоцентр правительства.

В районе Ишима уровень воды за это время снизился на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1023. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 826 сантиметров.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим начал снижаться. В районе села Абатское 4 мая на 16:00 уменьшился на два сантиметра и составил 1233 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Абатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 16:00 уровень воды составил 1233 сантиметра. С 08:00 снизился на два сантиметра», — передает инфоцентр правительства. В районе Ишима уровень воды за это время снизился на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1023. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 826 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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