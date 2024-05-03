Уровень воды в реке Ишим начал снижаться. Скрин

04 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В районе Ишима уровень воды снизился на шесть сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области уровень воды в реке Ишим начал снижаться. В районе села Абатское 4 мая на 16:00 уменьшился на два сантиметра и составил 1233 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Абатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 16:00 уровень воды составил 1233 сантиметра. С 08:00 снизился на два сантиметра», — передает инфоцентр правительства. В районе Ишима уровень воды за это время снизился на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1023. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 826 сантиметров. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим начал снижаться. В районе села Абатское 4 мая на 16:00 уменьшился на два сантиметра и составил 1233 сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Абатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 16:00 уровень воды составил 1233 сантиметра. С 08:00 снизился на два сантиметра», — передает инфоцентр правительства. В районе Ишима уровень воды за это время снизился на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1023. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 826 сантиметров.