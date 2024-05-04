Мощный майский снегопад разделил свердловчан на два лагеря: фото из соцсетей

Свердловчане радуются и грустят из-за майского снегопада

Майский снегопад — событие неординарное, поэтому многие отнеслись к нему с позитивом. Но не все Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Внезапный снегопад в ночь на 4 мая застал свердловчан врасплох. К середине дня высота снежного покрова в некоторых районах превысила 32 см, и осадки продолжают идти. Для одних продолжение зимы — повод для радости и шуток, прогулок с питомцами по заснеженному лесу, для других — повод остаться дома и согреваться горячим чаем. О том, с каким настроением свердловчане встретили стихию, лучше всего говорят их соцсети. И URA.RU изучило их.

«Традиционно снег в Екатеринбурге выпадает 24—25 апреля. В этом году попадало что-то невразумительное и затихло. Так вот, для тех, кто не понял, что тут вам не лето, повторяем!» — пошутила Елена Аристархова из Екатеринбурга и прикрепила к посту фотографию заснеженного двора.

Как ранее сообщало URA.RU, из-за экстремальных осадков в нескольких районах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередач, в итоге без электричества остались почти 80 тысяч человек. ГИБДД перекрыла трассы и призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. Поезда с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправляются с опозданием. Все самое важное по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

«Успел заснять человечка, пока он не ушел в снег…», Екатеринбург Тимур Сабитов . Фото:

«Грозы в начале мая не было, а вот снег был?‍? #этоурал», Арти Андрей Жеребцов . Фото:

«Главное мангал не разжигать, а то снег расстает?» Алексей Николаев . Фото:

«Люблю зиму в начале мае или майские приключения на Урале <…> Ситуация, конечно, малоприятная, и я сочувствую всем, кто пострадал из-за этого погодного явления <…> Но если взглянуть на снегопад глазами ребенка. Что бы он сказал? „О! Класс! Можно валяться в снегу, играть в снежки и веселиться! Бегом на улицу!“ Совсем другие эмоции и ощущения! И я сегодня попробовала посмотреть на погоду с позиции ребенка и получила много положительных эмоции!», Екатеринбург Стейси Мурашка . Фото:

«Это точно весна? На коляске ты собираешь сложности и от авто (голая резина, проходимость, амортизация, буксуешь), и от пешехода потому что двигаешься рядом с людьми по тротуару, который толком не прочищен, весь в снегу и промокший. Слава богу поездка прошла успешно, без аварий. Будьте аккуратнее, а лучше не выходите из дома?», Первоуральск Илья Сорокин . Фото:

«ЕКБ завалило снегом, и продолжает дальше идти снег. Да и еще и метет как зимой. После тепла как-то неуютно и грустно?» Надежда Мазитова . Фото:

«Сказочная тишина, замечательный субботний день-даже снег может быть большим подарком» Сергей Пылинский . Фото:

«4 мая 2024 года. Майский снег, дело нешуточное! Даже снегири майские прифигели от такого…», Верх-Нейвинский Лена Броня . Фото:

«Наша кошка впервые увидела снег. Она в шоке», Екатеринбург Лариса Титова . Фото:

«Май. За окном идет снег?. Для баланса цветочный?чай и солнечная? мандаринка. Поймай и ты свой?дзен!» Елена Подкорытова . Фото:

«4 мая 2024 год, весна! Надеюсь, летом снега поменьше будет?», Асбест Алена Задорина . Фото:

«Все завалено снегом, и он не прекращает идти! Трассы перекрыты, где-то нет связи, подачи воды. В лесу очень страшно гулять, сосны просто от тяжести ломаются и падают… Зато собачкам очень весело, они прям счастливы», Первоуральск Английский спрингер спаниель и голден ретривер . Фото:

«Собаке не понравился снег спросонья. Потом норм, носилась, как всегда) А я позавчера зелень в открытый грунт посеяла. можно не поливать)», Екатеринбург Lena Lucia . Фото: