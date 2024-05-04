Мощный майский снегопад разделил свердловчан на два лагеря: фото из соцсетей

Свердловчане радуются и грустят из-за майского снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург
Майский снегопад — событие неординарное, поэтому многие отнеслись к нему с позитивом. Но не все Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Внезапный снегопад в ночь на 4 мая застал свердловчан врасплох. К середине дня высота снежного покрова в некоторых районах превысила 32 см, и осадки продолжают идти. Для одних продолжение зимы — повод для радости и шуток, прогулок с питомцами по заснеженному лесу, для других — повод остаться дома и согреваться горячим чаем. О том, с каким настроением свердловчане встретили стихию, лучше всего говорят их соцсети. И URA.RU изучило их.

«Традиционно снег в Екатеринбурге выпадает 24—25 апреля. В этом году попадало что-то невразумительное и затихло. Так вот, для тех, кто не понял, что тут вам не лето, повторяем!» — пошутила Елена Аристархова из Екатеринбурга и прикрепила к посту фотографию заснеженного двора.

Как ранее сообщало URA.RU, из-за экстремальных осадков в нескольких районах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередач, в итоге без электричества остались почти 80 тысяч человек. ГИБДД перекрыла трассы и призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. Поезда с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправляются с опозданием. Все самое важное по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

Фото:
«Успел заснять человечка, пока он не ушел в снег…», Екатеринбург
«Успел заснять человечка, пока он не ушел в снег…», Екатеринбург
Фото:
«Грозы в начале мая не было, а вот снег был?‍? #этоурал», Арти
«Грозы в начале мая не было, а вот снег был?‍? #этоурал», Арти
Фото:
«Главное мангал не разжигать, а то снег расстает?»
«Главное мангал не разжигать, а то снег расстает?»
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«Люблю зиму в начале мае или майские приключения на Урале <…> Ситуация, конечно, малоприятная, и я сочувствую всем, кто пострадал из-за этого погодного явления <…> Но если взглянуть на снегопад глазами ребенка. Что бы он сказал? „О! Класс! Можно валяться в снегу, играть в снежки и веселиться! Бегом на улицу!“ Совсем другие эмоции и ощущения! И я сегодня попробовала посмотреть на погоду с позиции ребенка и получила много положительных эмоции!», Екатеринбург
«Люблю зиму в начале мае или майские приключения на Урале <…> Ситуация, конечно, малоприятная, и я сочувствую всем, кто пострадал из-за этого погодного явления <…> Но если взглянуть на снегопад глазами ребенка. Что бы он сказал? „О! Класс! Можно валяться в снегу, играть в снежки и веселиться! Бегом на улицу!“ Совсем другие эмоции и ощущения! И я сегодня попробовала посмотреть на погоду с позиции ребенка и получила много положительных эмоции!», Екатеринбург
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«Это точно весна? На коляске ты собираешь сложности и от авто (голая резина, проходимость, амортизация, буксуешь), и от пешехода потому что двигаешься рядом с людьми по тротуару, который толком не прочищен, весь в снегу и промокший. Слава богу поездка прошла успешно, без аварий. Будьте аккуратнее, а лучше не выходите из дома?», Первоуральск
«Это точно весна? На коляске ты собираешь сложности и от авто (голая резина, проходимость, амортизация, буксуешь), и от пешехода потому что двигаешься рядом с людьми по тротуару, который толком не прочищен, весь в снегу и промокший. Слава богу поездка прошла успешно, без аварий. Будьте аккуратнее, а лучше не выходите из дома?», Первоуральск
Фото:
«ЕКБ завалило снегом, и продолжает дальше идти снег. Да и еще и метет как зимой. После тепла как-то неуютно и грустно?»
«ЕКБ завалило снегом, и продолжает дальше идти снег. Да и еще и метет как зимой. После тепла как-то неуютно и грустно?»
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«Сказочная тишина, замечательный субботний день-даже снег может быть большим подарком»
«Сказочная тишина, замечательный субботний день-даже снег может быть большим подарком»
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«4 мая 2024 года. Майский снег, дело нешуточное! Даже снегири майские прифигели от такого…», Верх-Нейвинский
«4 мая 2024 года. Майский снег, дело нешуточное! Даже снегири майские прифигели от такого…», Верх-Нейвинский
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«Наша кошка впервые увидела снег. Она в шоке», Екатеринбург
«Наша кошка впервые увидела снег. Она в шоке», Екатеринбург
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«Май. За окном идет снег?. Для баланса цветочный?чай и солнечная? мандаринка. Поймай и ты свой?дзен!»
«Май. За окном идет снег?. Для баланса цветочный?чай и солнечная? мандаринка. Поймай и ты свой?дзен!»
Фото:
«4 мая 2024 год, весна! Надеюсь, летом снега поменьше будет?», Асбест
«4 мая 2024 год, весна! Надеюсь, летом снега поменьше будет?», Асбест
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«Все завалено снегом, и он не прекращает идти! Трассы перекрыты, где-то нет связи, подачи воды. В лесу очень страшно гулять, сосны просто от тяжести ломаются и падают… Зато собачкам очень весело, они прям счастливы», Первоуральск
«Все завалено снегом, и он не прекращает идти! Трассы перекрыты, где-то нет связи, подачи воды. В лесу очень страшно гулять, сосны просто от тяжести ломаются и падают… Зато собачкам очень весело, они прям счастливы», Первоуральск
Фото:
«Собаке не понравился снег спросонья. Потом норм, носилась, как всегда) А я позавчера зелень в открытый грунт посеяла. можно не поливать)», Екатеринбург
«Собаке не понравился снег спросонья. Потом норм, носилась, как всегда) А я позавчера зелень в открытый грунт посеяла. можно не поливать)», Екатеринбург
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Внезапный снегопад в ночь на 4 мая застал свердловчан врасплох. К середине дня высота снежного покрова в некоторых районах превысила 32 см, и осадки продолжают идти. Для одних продолжение зимы — повод для радости и шуток, прогулок с питомцами по заснеженному лесу, для других — повод остаться дома и согреваться горячим чаем. О том, с каким настроением свердловчане встретили стихию, лучше всего говорят их соцсети. И URA.RU изучило их. «Традиционно снег в Екатеринбурге выпадает 24—25 апреля. В этом году попадало что-то невразумительное и затихло. Так вот, для тех, кто не понял, что тут вам не лето, повторяем!» — пошутила Елена Аристархова из Екатеринбурга и прикрепила к посту фотографию заснеженного двора. Как ранее сообщало URA.RU, из-за экстремальных осадков в нескольких районах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередач, в итоге без электричества остались почти 80 тысяч человек. ГИБДД перекрыла трассы и призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. Поезда с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправляются с опозданием. Все самое важное по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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