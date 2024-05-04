Мощный майский снегопад разделил свердловчан на два лагеря: фото из соцсетей

Внезапный снегопад в ночь на 4 мая застал свердловчан врасплох. К середине дня высота снежного покрова в некоторых районах превысила 32 см, и осадки продолжают идти. Для одних продолжение зимы — повод для радости и шуток, прогулок с питомцами по заснеженному лесу, для других — повод остаться дома и согреваться горячим чаем. О том, с каким настроением свердловчане встретили стихию, лучше всего говорят их соцсети. И URA.RU изучило их.
«Традиционно снег в Екатеринбурге выпадает 24—25 апреля. В этом году попадало что-то невразумительное и затихло. Так вот, для тех, кто не понял, что тут вам не лето, повторяем!» — пошутила Елена Аристархова из Екатеринбурга и прикрепила к посту фотографию заснеженного двора.
Как ранее сообщало URA.RU, из-за экстремальных осадков в нескольких районах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередач, в итоге без электричества остались почти 80 тысяч человек. ГИБДД перекрыла трассы и призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. Поезда с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправляются с опозданием. Все самое важное по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
«Люблю зиму в начале мае или майские приключения на Урале <…> Ситуация, конечно, малоприятная, и я сочувствую всем, кто пострадал из-за этого погодного явления <…> Но если взглянуть на снегопад глазами ребенка. Что бы он сказал? „О! Класс! Можно валяться в снегу, играть в снежки и веселиться! Бегом на улицу!“ Совсем другие эмоции и ощущения! И я сегодня попробовала посмотреть на погоду с позиции ребенка и получила много положительных эмоции!», Екатеринбург
«Это точно весна? На коляске ты собираешь сложности и от авто (голая резина, проходимость, амортизация, буксуешь), и от пешехода потому что двигаешься рядом с людьми по тротуару, который толком не прочищен, весь в снегу и промокший. Слава богу поездка прошла успешно, без аварий. Будьте аккуратнее, а лучше не выходите из дома?», Первоуральск
«Все завалено снегом, и он не прекращает идти! Трассы перекрыты, где-то нет связи, подачи воды. В лесу очень страшно гулять, сосны просто от тяжести ломаются и падают… Зато собачкам очень весело, они прям счастливы», Первоуральск
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Внезапный снегопад в ночь на 4 мая застал свердловчан врасплох. К середине дня высота снежного покрова в некоторых районах превысила 32 см, и осадки продолжают идти. Для одних продолжение зимы — повод для радости и шуток, прогулок с питомцами по заснеженному лесу, для других — повод остаться дома и согреваться горячим чаем. О том, с каким настроением свердловчане встретили стихию, лучше всего говорят их соцсети. И URA.RU изучило их. «Традиционно снег в Екатеринбурге выпадает 24—25 апреля. В этом году попадало что-то невразумительное и затихло. Так вот, для тех, кто не понял, что тут вам не лето, повторяем!» — пошутила Елена Аристархова из Екатеринбурга и прикрепила к посту фотографию заснеженного двора. Как ранее сообщало URA.RU, из-за экстремальных осадков в нескольких районах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередач, в итоге без электричества остались почти 80 тысяч человек. ГИБДД перекрыла трассы и призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. Поезда с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправляются с опозданием. Все самое важное по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.