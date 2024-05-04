На выставке «Россия» встретили 12-миллионного гостя. Фото

04 мая 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Наталья Виртуозова поблагодарила власти Тульской области за подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU На международной выставке-форуме «Россия» отметили приход 12-миллионного посетителя. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Знаковым посетителем стала Ксения Юшкова, прибывшая на мероприятие вместе со своей семьей из Ивановской области. «У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок», — заявила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Семье Юшковой в честь их визита был вручен сертификат на двухдневное путешествие в Тульскую область по знаковым местам региона. Юшкова отметила, что семья не ожидала выиграть. «Для нас случившееся стало абсолютной неожиданностью», — добавил супруг Юшковой Павел. Ранее, 25 апреля 2024, был отмечен приход 11-миллионного посетителя. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки. Семья Юшковых отправится в Тульскую область Сергей Баранов / Пресс-служба выставки «Россия» Семья Юшковых не ожидала победить Сергей Баранов / Пресс-служба выставки «Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На международной выставке-форуме «Россия» отметили приход 12-миллионного посетителя. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Знаковым посетителем стала Ксения Юшкова, прибывшая на мероприятие вместе со своей семьей из Ивановской области. «У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок», — заявила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Семье Юшковой в честь их визита был вручен сертификат на двухдневное путешествие в Тульскую область по знаковым местам региона. Юшкова отметила, что семья не ожидала выиграть. «Для нас случившееся стало абсолютной неожиданностью», — добавил супруг Юшковой Павел. Ранее, 25 апреля 2024, был отмечен приход 11-миллионного посетителя. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки.