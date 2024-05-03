Жители Сургута пожаловались Собчак на транспортную реформу

04 мая 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Собчак поделилась, что транспортная реформа в Сургуте только увеличила проблемы жителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте (ХМАО) после жалоб жителей. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются. «Жители Сургута после транспортной реформы властей ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта. У народа проблемы только увеличиваются», — поделилась Собчак. Журналистка добавила, что директор главного городского перевозчика СТОПАТ Александр Попов признал плохое состояние автобусов и увеличение интервала движения. Жители обвиняют компанию в монополизации перевозок. Для решения проблемы, автопарк нужно увеличить до 250 автобусов и заменить старые. Сотрудники Следственного комитета Сургута проводят проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники участников СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте (ХМАО) после жалоб жителей. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются. «Жители Сургута после транспортной реформы властей ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта. У народа проблемы только увеличиваются», — поделилась Собчак. Журналистка добавила, что директор главного городского перевозчика СТОПАТ Александр Попов признал плохое состояние автобусов и увеличение интервала движения. Жители обвиняют компанию в монополизации перевозок. Для решения проблемы, автопарк нужно увеличить до 250 автобусов и заменить старые. Сотрудники Следственного комитета Сургута проводят проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники участников СВО.