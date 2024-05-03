Жители Сургута пожаловались Собчак на транспортную реформу

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте (ХМАО) после жалоб жителей. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются.
«Жители Сургута после транспортной реформы властей ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта. У народа проблемы только увеличиваются», — поделилась Собчак.
Журналистка добавила, что директор главного городского перевозчика СТОПАТ Александр Попов признал плохое состояние автобусов и увеличение интервала движения. Жители обвиняют компанию в монополизации перевозок. Для решения проблемы, автопарк нужно увеличить до 250 автобусов и заменить старые.
Сотрудники Следственного комитета Сургута проводят проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники участников СВО.
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