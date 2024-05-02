В конфликт перевозчика властей Сургута и бизнесмена вмешались силовики

03 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

СК проверит жалобу сургутян, чьи родственники остались без работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Следственного комитета Сургута проведут проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. Такую информацию разместили в telegram-канале окружного Следкома. «В социальных медиа размещены обращения жителей Сургута, которые просят органы власти обратить внимание на проблему передачи трех пассажирских автобусных маршрутов другому перевозчику. В публикациях сообщается, что коммерческой автотранспортной компании, ранее оказывающей услуги по перевозке пассажиров на указанных маршрутах, подрядчиком были предложены условия, в которых деятельность предприятия стала убыточной», — сообщается в публикации силового ведомства. Из-за подобных условий, по словам сургутян, 194 работникам предприятия грозит увольнение. В своем обращении к властям жители города также рассказали о том, что в договоре субподряда, заключенном с частной транспортной компанией, могут быть нарушения. По поручению главы Следственного комитета Югры Михаила Мокшина в Сургуте организована процессуальная проверка Ранее URA.RU писало о том, что бойцы СВО записали видео с обращением к властям Сургута (ХМАО) и попросили их вмешаться в конфликт между городским автотранспортным предприятием СПОПАТ и частным перевозчиком. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Следственного комитета Сургута проведут проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. Такую информацию разместили в telegram-канале окружного Следкома. «В социальных медиа размещены обращения жителей Сургута, которые просят органы власти обратить внимание на проблему передачи трех пассажирских автобусных маршрутов другому перевозчику. В публикациях сообщается, что коммерческой автотранспортной компании, ранее оказывающей услуги по перевозке пассажиров на указанных маршрутах, подрядчиком были предложены условия, в которых деятельность предприятия стала убыточной», — сообщается в публикации силового ведомства. Из-за подобных условий, по словам сургутян, 194 работникам предприятия грозит увольнение. В своем обращении к властям жители города также рассказали о том, что в договоре субподряда, заключенном с частной транспортной компанией, могут быть нарушения. По поручению главы Следственного комитета Югры Михаила Мокшина в Сургуте организована процессуальная проверка Ранее URA.RU писало о том, что бойцы СВО записали видео с обращением к властям Сургута (ХМАО) и попросили их вмешаться в конфликт между городским автотранспортным предприятием СПОПАТ и частным перевозчиком. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники военнослужащих.