В конфликт перевозчика властей Сургута и бизнесмена вмешались силовики

Сотрудники Следственного комитета Сургута проведут проверку жалобы жителей города о передаче автобусных маршрутов СПОПАТ частному перевозчику. Такую информацию разместили в telegram-канале окружного Следкома.
«В социальных медиа размещены обращения жителей Сургута, которые просят органы власти обратить внимание на проблему передачи трех пассажирских автобусных маршрутов другому перевозчику. В публикациях сообщается, что коммерческой автотранспортной компании, ранее оказывающей услуги по перевозке пассажиров на указанных маршрутах, подрядчиком были предложены условия, в которых деятельность предприятия стала убыточной», — сообщается в публикации силового ведомства. Из-за подобных условий, по словам сургутян, 194 работникам предприятия грозит увольнение.
В своем обращении к властям жители города также рассказали о том, что в договоре субподряда, заключенном с частной транспортной компанией, могут быть нарушения. По поручению главы Следственного комитета Югры Михаила Мокшина в Сургуте организована процессуальная проверка
Ранее URA.RU писало о том, что бойцы СВО записали видео с обращением к властям Сургута (ХМАО) и попросили их вмешаться в конфликт между городским автотранспортным предприятием СПОПАТ и частным перевозчиком. В результате их разногласий почти 200 работников оказались на грани увольнения, в том числе и родственники военнослужащих.
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