04 мая 2024

БМД-2, которые ремонтируют дочки «Курганмашзавода», помогли пехоте в натиске на ВСУ. Видео

Курганские бронемашины помогают пехоте занимать позиции ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
Российские бронемашины помогают штурмовать позиции ВСУ на фронте (архивное фото) Фото:

Российские десантники на бронемашинах БМД-2, которые ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода», успешно доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием бронемашин смогла занять позиции ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Домчали пехоту по максимуму вплотную к противнику. Наводчик БМД-2 отработал тридцаткой по врагу. ВСУ не смогли даже голову высунуть под нашим огнем, и российская пехота заняла позиции», — передает военное ведомство слова десантника с позывным «Корнет» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2. АО «144 БТРЗ» входит в госкорпорацию «Ростех».

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Российские десантники на бронемашинах БМД-2, которые ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода», успешно доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием бронемашин смогла занять позиции ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Домчали пехоту по максимуму вплотную к противнику. Наводчик БМД-2 отработал тридцаткой по врагу. ВСУ не смогли даже голову высунуть под нашим огнем, и российская пехота заняла позиции», — передает военное ведомство слова десантника с позывным «Корнет» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2. АО «144 БТРЗ» входит в госкорпорацию «Ростех».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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