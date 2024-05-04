Российские десантники на бронемашинах БМД-2, которые ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода», успешно доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием бронемашин смогла занять позиции ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Домчали пехоту по максимуму вплотную к противнику. Наводчик БМД-2 отработал тридцаткой по врагу. ВСУ не смогли даже голову высунуть под нашим огнем, и российская пехота заняла позиции», — передает военное ведомство слова десантника с позывным «Корнет» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2. АО «144 БТРЗ» входит в госкорпорацию «Ростех».
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Российские десантники на бронемашинах БМД-2, которые ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода», успешно доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием бронемашин смогла занять позиции ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Домчали пехоту по максимуму вплотную к противнику. Наводчик БМД-2 отработал тридцаткой по врагу. ВСУ не смогли даже голову высунуть под нашим огнем, и российская пехота заняла позиции», — передает военное ведомство слова десантника с позывным «Корнет» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2. АО «144 БТРЗ» входит в госкорпорацию «Ростех».