Свердловская «дочка» «Курганмашзавода» отправила на фронт партию БМД и БТР

10 октября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Дочка КМЗ отгрузила в армию партию отремонтированных бронемашин для десанта Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Об отгрузке десантной бронетехники сообщает telegram-канал «Высокоточка». «Бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронетехники, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне», — говорится в сообщении. АО «144 БТРЗ», входящий в госкорпорацию «Ростех», 10 октября отмечает 80-летие со дня основания. Предприятие с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. Объемы производства на бронетанковом заводе уже увеличены более чем в три раза. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 для Минобороны РФ. Также в рамках госзаказа с волгоградской площадки КМЗ были отгружены отремонтированные бронемашины десанта БМД-2 и БТР-РД.

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Об отгрузке десантной бронетехники сообщает telegram-канал «Высокоточка». «Бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронетехники, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне», — говорится в сообщении. АО «144 БТРЗ», входящий в госкорпорацию «Ростех», 10 октября отмечает 80-летие со дня основания. Предприятие с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. Объемы производства на бронетанковом заводе уже увеличены более чем в три раза. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 для Минобороны РФ. Также в рамках госзаказа с волгоградской площадки КМЗ были отгружены отремонтированные бронемашины десанта БМД-2 и БТР-РД.