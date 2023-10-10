Свердловская «дочка» «Курганмашзавода» отправила на фронт партию БМД и БТР

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Армия-2015. Москва, бмд
Дочка КМЗ отгрузила в армию партию отремонтированных бронемашин для десанта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Об отгрузке десантной бронетехники сообщает telegram-канал «Высокоточка».

«Бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронетехники, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне», — говорится в сообщении.

АО «144 БТРЗ», входящий в госкорпорацию «Ростех», 10 октября отмечает 80-летие со дня основания. Предприятие с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. Объемы производства на бронетанковом заводе уже увеличены более чем в три раза.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 для Минобороны РФ. Также в рамках госзаказа с волгоградской площадки КМЗ были отгружены отремонтированные бронемашины десанта БМД-2 и БТР-РД.

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Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Об отгрузке десантной бронетехники сообщает telegram-канал «Высокоточка». «Бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты бронетехники, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне», — говорится в сообщении. АО «144 БТРЗ», входящий в госкорпорацию «Ростех», 10 октября отмечает 80-летие со дня основания. Предприятие с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. Объемы производства на бронетанковом заводе уже увеличены более чем в три раза. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 для Минобороны РФ. Также в рамках госзаказа с волгоградской площадки КМЗ были отгружены отремонтированные бронемашины десанта БМД-2 и БТР-РД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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