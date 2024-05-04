04 мая 2024
03 мая 2024

Губернатор ЯНАО поздравил северян с Пасхой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов пожелал северянам в Пасху домашнего тепла и искренней радости Фото:

В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим светлым днем.

«Ямал встретил светлый праздник Пасхи. От всего сердца поздравляю православных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Он пожелал ямальцам добра, домашнего тепла и искренней радости. Также глава ЯНАО поделился фотографиями с утренней службы.

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.

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В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим светлым днем. «Ямал встретил светлый праздник Пасхи. От всего сердца поздравляю православных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он пожелал ямальцам добра, домашнего тепла и искренней радости. Также глава ЯНАО поделился фотографиями с утренней службы. Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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