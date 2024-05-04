Губернатор ЯНАО поздравил северян с Пасхой. Фото

05 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов пожелал северянам в Пасху домашнего тепла и искренней радости Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим светлым днем. «Ямал встретил светлый праздник Пасхи. От всего сердца поздравляю православных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он пожелал ямальцам добра, домашнего тепла и искренней радости. Также глава ЯНАО поделился фотографиями с утренней службы. Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим светлым днем. «Ямал встретил светлый праздник Пасхи. От всего сердца поздравляю православных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он пожелал ямальцам добра, домашнего тепла и искренней радости. Также глава ЯНАО поделился фотографиями с утренней службы. Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.