Дмитрий Артюхов пожелал северянам в Пасху домашнего тепла и искренней радости
В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим светлым днем.
«Ямал встретил светлый праздник Пасхи. От всего сердца поздравляю православных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Он пожелал ямальцам добра, домашнего тепла и искренней радости. Также глава ЯНАО поделился фотографиями с утренней службы.
Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.
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