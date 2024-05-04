В ЯНАО доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео

05 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Перед внесением Благодатного огня в храме Салехарда потушили все свечи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО. «Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс». Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих. В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО. «Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс». Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих. В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей.