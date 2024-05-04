04 мая 2024
03 мая 2024

В ЯНАО доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Пасха. Екатеринбург, благодатный огонь
Перед внесением Благодатного огня в храме Салехарда потушили все свечи Фото:

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.

«Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс».

Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих.

В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей.

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Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО. «Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс». Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих. В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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