Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО.
«Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс».
Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих.
В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей.
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Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Салехард. В скором времени его доставят во все районы ЯНАО. «Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Ямал. <…> Благодатный огонь доставят во все муниципалитеты округа», — говорится в сообщении «Север-Пресс». Лампаду принял в храме Петра и Павла архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Перед тем, как ее занести были потушены все свечи, чтобы возжечь их от огня из Иерусалима. После архиепископ благословил всех верующих. В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Николай призвал молиться за ратных людей.