На трассе Пермь — Екатеринбург скопилась 40-километровая пробка. Видео

05 мая 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Пробка стоит от поселка Солдатка до поселка Бисерть (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в сторону уральской столицы скопилась 40-километровая пробка. Во многих машинах есть маленькие дети, а водители не могут дождаться помощи от спасателей. Об этом сообщил очевидец. «Утро, 5 мая, федеральная трасса Пермь — Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга… Уже, наверное, километров 40. От поселка Солдатка и уже уходит за поселок Бисерть. Будьте внимательнее, выбирайте пути объезда», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также отмечается, что на дороге много машин, в которых есть дети. «Люди стоят с детьми на легковых машинах, машины заглушены. Возможно, у кого-то бензин заканчивается… И никакой помощи. Вообще все отсутствует», — сказано в видео. Также очевидцы сообщают, что приложение «Яндекс Навигатор» показывает «зеленую трассу», именно поэтому люди сегодня поехали там. «Яндекс навигатор просто нагло врет сегодня… Муж говорит, что многие, как и он, поехали сегодня, потому что трасса зеленая была по навигатору. Это просто ужас, всем пофиг, включая спасательные службы», — жалуется девушка, муж которой стоит в пробке на Московском тракте уже 3,5 часа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомствах от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в сторону уральской столицы скопилась 40-километровая пробка. Во многих машинах есть маленькие дети, а водители не могут дождаться помощи от спасателей. Об этом сообщил очевидец. «Утро, 5 мая, федеральная трасса Пермь — Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга… Уже, наверное, километров 40. От поселка Солдатка и уже уходит за поселок Бисерть. Будьте внимательнее, выбирайте пути объезда», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также отмечается, что на дороге много машин, в которых есть дети. «Люди стоят с детьми на легковых машинах, машины заглушены. Возможно, у кого-то бензин заканчивается… И никакой помощи. Вообще все отсутствует», — сказано в видео. Также очевидцы сообщают, что приложение «Яндекс Навигатор» показывает «зеленую трассу», именно поэтому люди сегодня поехали там. «Яндекс навигатор просто нагло врет сегодня… Муж говорит, что многие, как и он, поехали сегодня, потому что трасса зеленая была по навигатору. Это просто ужас, всем пофиг, включая спасательные службы», — жалуется девушка, муж которой стоит в пробке на Московском тракте уже 3,5 часа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомствах от комментариев воздержались.