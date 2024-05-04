04 мая 2024

На трассе Пермь — Екатеринбург скопилась 40-километровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, большегрузы, трасса, дорога, большегрузный транспорт, трасса р-242
Пробка стоит от поселка Солдатка до поселка Бисерть (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в сторону уральской столицы скопилась 40-километровая пробка. Во многих машинах есть маленькие дети, а водители не могут дождаться помощи от спасателей. Об этом сообщил очевидец.

«Утро, 5 мая, федеральная трасса Пермь — Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга… Уже, наверное, километров 40. От поселка Солдатка и уже уходит за поселок Бисерть. Будьте внимательнее, выбирайте пути объезда», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также отмечается, что на дороге много машин, в которых есть дети. «Люди стоят с детьми на легковых машинах, машины заглушены. Возможно, у кого-то бензин заканчивается… И никакой помощи. Вообще все отсутствует», — сказано в видео.

Также очевидцы сообщают, что приложение «Яндекс Навигатор» показывает «зеленую трассу», именно поэтому люди сегодня поехали там. «Яндекс навигатор просто нагло врет сегодня… Муж говорит, что многие, как и он, поехали сегодня, потому что трасса зеленая была по навигатору. Это просто ужас, всем пофиг, включая спасательные службы», — жалуется девушка, муж которой стоит в пробке на Московском тракте уже 3,5 часа.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомствах от комментариев воздержались.

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На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в сторону уральской столицы скопилась 40-километровая пробка. Во многих машинах есть маленькие дети, а водители не могут дождаться помощи от спасателей. Об этом сообщил очевидец. «Утро, 5 мая, федеральная трасса Пермь — Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга… Уже, наверное, километров 40. От поселка Солдатка и уже уходит за поселок Бисерть. Будьте внимательнее, выбирайте пути объезда», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также отмечается, что на дороге много машин, в которых есть дети. «Люди стоят с детьми на легковых машинах, машины заглушены. Возможно, у кого-то бензин заканчивается… И никакой помощи. Вообще все отсутствует», — сказано в видео. Также очевидцы сообщают, что приложение «Яндекс Навигатор» показывает «зеленую трассу», именно поэтому люди сегодня поехали там. «Яндекс навигатор просто нагло врет сегодня… Муж говорит, что многие, как и он, поехали сегодня, потому что трасса зеленая была по навигатору. Это просто ужас, всем пофиг, включая спасательные службы», — жалуется девушка, муж которой стоит в пробке на Московском тракте уже 3,5 часа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомствах от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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