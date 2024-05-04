В Курганской области в зоне паводка остаются тысячи домов. Видео

05 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Курганской области затоплены 6 449 дачных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области остаются подтопленными свыше шести тысяч дачных и полтысячи многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в регионе в своем telegram-канале. «На 5 мая в области в 11 населенных пунктах подтоплены 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, а также 72 приусадебных участка», — говорится в сообщении представителей МЧС. Специалисты МЧС за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды из семи жилых домов, находящихся в зоне паводка. Они продезинфицировали 10 придомовых территорий, отмечается в сообщении ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области остаются подтопленными свыше шести тысяч дачных и полтысячи многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в регионе в своем telegram-канале. «На 5 мая в области в 11 населенных пунктах подтоплены 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, а также 72 приусадебных участка», — говорится в сообщении представителей МЧС. Специалисты МЧС за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды из семи жилых домов, находящихся в зоне паводка. Они продезинфицировали 10 придомовых территорий, отмечается в сообщении ведомства.