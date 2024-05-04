04 мая 2024

В Курганской области в зоне паводка остаются тысячи домов. Видео

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, люди, паводок, наводнение, потоп
В Курганской области затоплены 6 449 дачных домов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области остаются подтопленными свыше шести тысяч дачных и полтысячи многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в регионе в своем telegram-канале.

«На 5 мая в области в 11 населенных пунктах подтоплены 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, а также 72 приусадебных участка», — говорится в сообщении представителей МЧС.

Специалисты МЧС за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды из семи жилых домов, находящихся в зоне паводка. Они продезинфицировали 10 придомовых территорий, отмечается в сообщении ведомства.

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В Курганской области остаются подтопленными свыше шести тысяч дачных и полтысячи многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в регионе в своем telegram-канале. «На 5 мая в области в 11 населенных пунктах подтоплены 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, а также 72 приусадебных участка», — говорится в сообщении представителей МЧС. Специалисты МЧС за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды из семи жилых домов, находящихся в зоне паводка. Они продезинфицировали 10 придомовых территорий, отмечается в сообщении ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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