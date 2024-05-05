В мире Кириенко оценил, в каких условиях дети учатся в ЛНР Пасечник: Кириенко проконтролировал ремонт образовательных учреждений в ЛНР 05 мая 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Сергей Кириенко проконтролировал ход строительства школы в Свердловске (ЛНР) Фото: Роман Наумов © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Он оценил условия, в которых дети учатся в этом регионе на примере образовательных учреждений в городе Свердловске. «Сергей Кириенко положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг молодежи в новом Молодежном центре [в Свердловске]. <…> Также убедились, насколько востребована обновленная библиотека Дома культуры и особенно новая литература, поставленная благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. <…> В шестой школе посмотрели, в каких условиях учатся наши дети. Зашли в новый спортзал. <…> В этом году мы оборудовали класс информатики современными компьютерами», — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что в ремонте образовательных учреждений региона принимали участие многие неравнодушные руководители из других субъектов. Например, в создании Молодежного центра участвовал Красноярский край. Республика Тыва помогла отремонтировать спортивный зал в школе. Однако благоустройство помещений еще не окончено. Продолжается ремонт пищеблока, также планируется создание спортивной площадки на территории школы №6 в Свердловске, подчеркнул Пасечник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Он оценил условия, в которых дети учатся в этом регионе на примере образовательных учреждений в городе Свердловске. «Сергей Кириенко положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг молодежи в новом Молодежном центре [в Свердловске]. <…> Также убедились, насколько востребована обновленная библиотека Дома культуры и особенно новая литература, поставленная благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. <…> В шестой школе посмотрели, в каких условиях учатся наши дети. Зашли в новый спортзал. <…> В этом году мы оборудовали класс информатики современными компьютерами», — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что в ремонте образовательных учреждений региона принимали участие многие неравнодушные руководители из других субъектов. Например, в создании Молодежного центра участвовал Красноярский край. Республика Тыва помогла отремонтировать спортивный зал в школе. Однако благоустройство помещений еще не окончено. Продолжается ремонт пищеблока, также планируется создание спортивной площадки на территории школы №6 в Свердловске, подчеркнул Пасечник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям