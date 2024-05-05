Кириенко оценил, в каких условиях дети учатся в ЛНР

Пасечник: Кириенко проконтролировал ремонт образовательных учреждений в ЛНР
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4-й съезд общества "Знание". Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко проконтролировал ход строительства школы в Свердловске (ЛНР) Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Он оценил условия, в которых дети учатся в этом регионе на примере образовательных учреждений в городе Свердловске.

«Сергей Кириенко положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг молодежи в новом Молодежном центре [в Свердловске]. <…> Также убедились, насколько востребована обновленная библиотека Дома культуры и особенно новая литература, поставленная благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. <…> В шестой школе посмотрели, в каких условиях учатся наши дети. Зашли в новый спортзал. <…> В этом году мы оборудовали класс информатики современными компьютерами», — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в ремонте образовательных учреждений региона принимали участие многие неравнодушные руководители из других субъектов. Например, в создании Молодежного центра участвовал Красноярский край. Республика Тыва помогла отремонтировать спортивный зал в школе. Однако благоустройство помещений еще не окончено. Продолжается ремонт пищеблока, также планируется создание спортивной площадки на территории школы №6 в Свердловске, подчеркнул Пасечник.

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Он оценил условия, в которых дети учатся в этом регионе на примере образовательных учреждений в городе Свердловске. «Сергей Кириенко положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг молодежи в новом Молодежном центре [в Свердловске]. <…> Также убедились, насколько востребована обновленная библиотека Дома культуры и особенно новая литература, поставленная благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. <…> В шестой школе посмотрели, в каких условиях учатся наши дети. Зашли в новый спортзал. <…> В этом году мы оборудовали класс информатики современными компьютерами», — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что в ремонте образовательных учреждений региона принимали участие многие неравнодушные руководители из других субъектов. Например, в создании Молодежного центра участвовал Красноярский край. Республика Тыва помогла отремонтировать спортивный зал в школе. Однако благоустройство помещений еще не окончено. Продолжается ремонт пищеблока, также планируется создание спортивной площадки на территории школы №6 в Свердловске, подчеркнул Пасечник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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