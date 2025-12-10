Свердловских подростков наградили почетными медалями

Награды вручили накануне Дня героев Отечества Фото: Илья Московец © URA.RU

В канун Дня героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, в Свердловской области прошла церемония награждения девяти детей и подростков, проявивших мужество в 2025 году. Им вручили медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество» в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Об этом рассказал сенатор Виктор Шептий на своей странице в «ВКонтакте».

«В этом году медалями Совета Федерации „За проявленное мужество“ награждены 182 юных героя по всей стране, и 9 из них — у нас, в Свердловской области!» — уточнил сенатор. Наградами поощряют детей и подростков, которые в экстремальных ситуациях не растерялись и пришли на помощь людям до прибытия спецслужб.