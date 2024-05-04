Появилось новое видео со спасением курганцев, чуть не утонувших в УАЗ

05 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Спасатели вытащили из воды курганца в затопленном СНТ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В СНТ «Заря», недалеко от села Кетово (Курганская область), местные волонтеры спасли людей, едва не утонувших в автомобиле. Внедорожник попал в глубокую яму с водой. Водитель машины был пьян. Видео об этом сняли кетовчане, приславшие его в редакцию URA.RU. «В СНТ „Заря“ УАЗ пытался проехать через проулок, затопленный водой, и попал в глубокую яму. Вытаскивайте их скорее, а то все утонут», — кричит один из добровольцев-спасателей на видео. В спасении участвовали волонтеры, Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС. Ранее в пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались остановить спасатели, но мужчина продолжил движение, и автомобиль ушел под воду. После этого курганца задержала полиция. Ранее он был дважды задержан в нетрезвом виде и один раз привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СНТ «Заря», недалеко от села Кетово (Курганская область), местные волонтеры спасли людей, едва не утонувших в автомобиле. Внедорожник попал в глубокую яму с водой. Водитель машины был пьян. Видео об этом сняли кетовчане, приславшие его в редакцию URA.RU. «В СНТ „Заря“ УАЗ пытался проехать через проулок, затопленный водой, и попал в глубокую яму. Вытаскивайте их скорее, а то все утонут», — кричит один из добровольцев-спасателей на видео. В спасении участвовали волонтеры, Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС. Ранее в пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались остановить спасатели, но мужчина продолжил движение, и автомобиль ушел под воду. После этого курганца задержала полиция. Ранее он был дважды задержан в нетрезвом виде и один раз привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде.