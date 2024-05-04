04 мая 2024

Появилось новое видео со спасением курганцев, чуть не утонувших в УАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, резиновая лодка
Спасатели вытащили из воды курганца в затопленном СНТ (архивное фото) Фото:

В СНТ «Заря», недалеко от села Кетово (Курганская область), местные волонтеры спасли людей, едва не утонувших в автомобиле. Внедорожник попал в глубокую яму с водой. Водитель машины был пьян. Видео об этом сняли кетовчане, приславшие его в редакцию URA.RU.

«В СНТ „Заря“ УАЗ пытался проехать через проулок, затопленный водой, и попал в глубокую яму. Вытаскивайте их скорее, а то все утонут», — кричит один из добровольцев-спасателей на видео. В спасении участвовали волонтеры, Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались остановить спасатели, но мужчина продолжил движение, и автомобиль ушел под воду. После этого курганца задержала полиция. Ранее он был дважды задержан в нетрезвом виде и один раз привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В СНТ «Заря», недалеко от села Кетово (Курганская область), местные волонтеры спасли людей, едва не утонувших в автомобиле. Внедорожник попал в глубокую яму с водой. Водитель машины был пьян. Видео об этом сняли кетовчане, приславшие его в редакцию URA.RU. «В СНТ „Заря“ УАЗ пытался проехать через проулок, затопленный водой, и попал в глубокую яму. Вытаскивайте их скорее, а то все утонут», — кричит один из добровольцев-спасателей на видео. В спасении участвовали волонтеры, Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС. Ранее в пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Его пытались остановить спасатели, но мужчина продолжил движение, и автомобиль ушел под воду. После этого курганца задержала полиция. Ранее он был дважды задержан в нетрезвом виде и один раз привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...