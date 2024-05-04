УАЗ затонул при попытке проехать по дороге (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В СНТ «Заря» в Курганской области вместе с людьми затонул автомобиль УАЗ. Об этом пишут в чате села.
«Вместо дороги образовалось нечто. УАЗ затонул, спасали снова местные добровольцы: Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС», — пишут в чате. На видео показано, как спасатели бегут к автомобилю, чтобы спасти затонувших вместе с ним людей.
Сообщалось, что в селе Кетово из-за наводнения можно было передвигаться только на лодке. Для этого дежурили бригады спасателей с плавсредствами.
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