04 мая 2024

В Курганской области затонул УАЗ вместе с людьми. Видео

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп, дорога
УАЗ затонул при попытке проехать по дороге (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В СНТ «Заря» в Курганской области вместе с людьми затонул автомобиль УАЗ. Об этом пишут в чате села.

«Вместо дороги образовалось нечто. УАЗ затонул, спасали снова местные добровольцы: Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС», — пишут в чате. На видео показано, как спасатели бегут к автомобилю, чтобы спасти затонувших вместе с ним людей.

Сообщалось, что в селе Кетово из-за наводнения можно было передвигаться только на лодке. Для этого дежурили бригады спасателей с плавсредствами.

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В СНТ «Заря» в Курганской области вместе с людьми затонул автомобиль УАЗ. Об этом пишут в чате села. «Вместо дороги образовалось нечто. УАЗ затонул, спасали снова местные добровольцы: Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС», — пишут в чате. На видео показано, как спасатели бегут к автомобилю, чтобы спасти затонувших вместе с ним людей. Сообщалось, что в селе Кетово из-за наводнения можно было передвигаться только на лодке. Для этого дежурили бригады спасателей с плавсредствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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