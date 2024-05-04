В Курганской области затонул УАЗ вместе с людьми. Видео

05 мая 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

УАЗ затонул при попытке проехать по дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В СНТ «Заря» в Курганской области вместе с людьми затонул автомобиль УАЗ. Об этом пишут в чате села. «Вместо дороги образовалось нечто. УАЗ затонул, спасали снова местные добровольцы: Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС», — пишут в чате. На видео показано, как спасатели бегут к автомобилю, чтобы спасти затонувших вместе с ним людей. Сообщалось, что в селе Кетово из-за наводнения можно было передвигаться только на лодке. Для этого дежурили бригады спасателей с плавсредствами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СНТ «Заря» в Курганской области вместе с людьми затонул автомобиль УАЗ. Об этом пишут в чате села. «Вместо дороги образовалось нечто. УАЗ затонул, спасали снова местные добровольцы: Вадим Курбатов из команды Олега Банникова и МЧС», — пишут в чате. На видео показано, как спасатели бегут к автомобилю, чтобы спасти затонувших вместе с ним людей. Сообщалось, что в селе Кетово из-за наводнения можно было передвигаться только на лодке. Для этого дежурили бригады спасателей с плавсредствами.