Митрополит провел верующих по центру Екатеринбурга — в снег и гололед. Фото, видео

05 мая 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Во время шествия священники окропляли горожан святой водой Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы посетили Пасхальную вечерю в Свято-Троицком кафедральном соборе, а после завершения службы вышли на крестный ход во главе с митрополитом Евгением (Кульбергом). И все это несмотря на внезапно обрушившиеся на регион осадки, превратившие дороги в настоящий каток. Перед началом шествия вынесли Благодатный огонь, накануне доставленный в Екатеринбург из Иерусалима. «В Пасхе говоришь, что Христос воскрес и смерть победил. Это актуальная весть для каждого человека. Хочу пожелать, кто верующий, кто уже обрел веру, сохранять ее, жить в соответствии с верой, так, чтобы другие люди видели и говорили, что настоящий христианин хорошо живет по совести, по заповеднику. А вот тем, кто еще веру не обрел, я желаю размышлять, искать, задавать вопросы и обязательно найти ответы, жизненные ответы в воскрешенном Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе!» — передает слова Евгения корреспондент URA.RU. Под бой барабанов процессия пошла по улицам Куйбышева и 8 Марта, проспекту Ленина и улице Толмачева. Во время шествия священники окропляли горожан святой водой. «Конечно, я радуюсь. Столько людей участвуют в Крестном ходе. У нас в семье принято посещать службы и печь куличи на Пасху», — поделилась Татьяна, одна из участниц, с URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы посетили Пасхальную вечерю в Свято-Троицком кафедральном соборе, а после завершения службы вышли на крестный ход во главе с митрополитом Евгением (Кульбергом). И все это несмотря на внезапно обрушившиеся на регион осадки, превратившие дороги в настоящий каток. Перед началом шествия вынесли Благодатный огонь, накануне доставленный в Екатеринбург из Иерусалима. «В Пасхе говоришь, что Христос воскрес и смерть победил. Это актуальная весть для каждого человека. Хочу пожелать, кто верующий, кто уже обрел веру, сохранять ее, жить в соответствии с верой, так, чтобы другие люди видели и говорили, что настоящий христианин хорошо живет по совести, по заповеднику. А вот тем, кто еще веру не обрел, я желаю размышлять, искать, задавать вопросы и обязательно найти ответы, жизненные ответы в воскрешенном Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе!» — передает слова Евгения корреспондент URA.RU. Под бой барабанов процессия пошла по улицам Куйбышева и 8 Марта, проспекту Ленина и улице Толмачева. Во время шествия священники окропляли горожан святой водой. «Конечно, я радуюсь. Столько людей участвуют в Крестном ходе. У нас в семье принято посещать службы и печь куличи на Пасху», — поделилась Татьяна, одна из участниц, с URA.RU.