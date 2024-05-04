Пермяков предупредили о продаже билетов на несуществующие авиарейсы

05 мая 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Авиакомпания NordStar нашла фейковые билеты в интернете Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники авиакомпании NordStar обнаружили в интернете ресурсы, на которых продавались билеты на несуществующие рейсы. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика. «Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи билетов на несуществующие рейсы на ряде агентских ресурсов, в том числе, aviakassa.com и mego.travel», — говорится в сообщении представителей компании. Они призвали пермяков быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников. Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять рейсы летом по следующим маршрутам: Пермь — Сочи

Сочи — Пермь

Санкт-Петербург — Сочи

Сочи — Санкт-Петербург

Москва — Сочи (с вылетом в 07:50)

Сочи — Москва (с вылетом в 12:35). Авиакомпания намерена обратиться по данному факту в правоохранительные органы. NordStar рекомендует покупать билеты на своем официальном сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники авиакомпании NordStar обнаружили в интернете ресурсы, на которых продавались билеты на несуществующие рейсы. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика. «Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи билетов на несуществующие рейсы на ряде агентских ресурсов, в том числе, aviakassa.com и mego.travel», — говорится в сообщении представителей компании. Они призвали пермяков быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников. Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять рейсы летом по следующим маршрутам: Авиакомпания намерена обратиться по данному факту в правоохранительные органы. NordStar рекомендует покупать билеты на своем официальном сайте.