04 мая 2024
03 мая 2024

Пермяков предупредили о продаже билетов на несуществующие авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Авиакомпания NordStar нашла фейковые билеты в интернете Фото:

Сотрудники авиакомпании NordStar обнаружили в интернете ресурсы, на которых продавались билеты на несуществующие рейсы. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика.

«Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи билетов на несуществующие рейсы на ряде агентских ресурсов, в том числе, aviakassa.com и mego.travel», — говорится в сообщении представителей компании. Они призвали пермяков быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников.

Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять рейсы летом по следующим маршрутам:

  • Пермь — Сочи
  • Сочи — Пермь
  • Санкт-Петербург — Сочи
  • Сочи — Санкт-Петербург
  • Москва — Сочи (с вылетом в 07:50)
  • Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

Авиакомпания намерена обратиться по данному факту в правоохранительные органы. NordStar рекомендует покупать билеты на своем официальном сайте.

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Сотрудники авиакомпании NordStar обнаружили в интернете ресурсы, на которых продавались билеты на несуществующие рейсы. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика. «Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи билетов на несуществующие рейсы на ряде агентских ресурсов, в том числе, aviakassa.com и mego.travel», — говорится в сообщении представителей компании. Они призвали пермяков быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников. Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять рейсы летом по следующим маршрутам: Авиакомпания намерена обратиться по данному факту в правоохранительные органы. NordStar рекомендует покупать билеты на своем официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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