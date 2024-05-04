Пермяков предупредили о продаже билетов на несуществующие авиарейсы

Сотрудники авиакомпании NordStar обнаружили в интернете ресурсы, на которых продавались билеты на несуществующие рейсы. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика.
«Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи билетов на несуществующие рейсы на ряде агентских ресурсов, в том числе, aviakassa.com и mego.travel», — говорится в сообщении представителей компании. Они призвали пермяков быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников.
Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять рейсы летом по следующим маршрутам:
- Пермь — Сочи
- Сочи — Пермь
- Санкт-Петербург — Сочи
- Сочи — Санкт-Петербург
- Москва — Сочи (с вылетом в 07:50)
- Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).
Авиакомпания намерена обратиться по данному факту в правоохранительные органы. NordStar рекомендует покупать билеты на своем официальном сайте.
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