За что Ханты-Мансийск получил звание «Город трудовой доблести»

Ханты-Мансийск впервые встретил День труда в звании «Город трудовой доблести»

05 мая 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Ханты-Мансийск получил звание в сентябре 2023 года Фото: Эльдар Булатов © URA.RU В 2024 году столица Югры — Ханты-Мансийск — впервые встретила День весны и труда в звании «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные ветераны и общественники, ее поддержали губернатор автономного округа Наталья Комарова и глава муниципалитета Максим Ряшин, а также городская и окружная думы. Предложение вышло на федеральный уровень, и в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин. Инициаторы присвоения звания — окружная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель совета ветеранов ХМАО Александр Громут отметил, что главной целью было увековечивание трудового подвига земляков, которые внесли огромный вклад в общее дело победы над фашистской Германией. Жители Ханты-Мансийска в Великую Отечественную войну трудились с максимальной отдачей. Наибольший вклад внесли рабочие рыбокомбината. «В годы войны основным направлением работы рыбокомбината была поставка соленой, вяленой и копченой рыбы для нужд фронта. В 1942 году комсомольцы предприятия выступили с предложением — каждому выловить по центнеру рыбы в фонд Красной Армии», — отметили в пресс-службе городской администрации. В городском и окружном архивах хранятся документы, свидетельствующие о том, что более 30- работников Самаровского рыбоконсервного комбината ушли на фронт. В годы Великой Отечественной завод производил миллионы банок с продукцией для фронта. На передовую отправляли консервированного язя, щуку, осетра, но особую любовь солдат снискал карась с гречкой. Всю рыбу разделывали вручную, а соль для производства крутосоленой рыбы, которую также отправляли на фронт в бочках, привезти в Ханты-Мансийск можно было только летом, по воде. Баржи загружались до отказа. Рабочие трудились в три смены. «Рыбным фронтом» заслуги хантымансийсцев не ограничивались. На передовую отправляли все необходимое, чтобы приблизить победу. В июне 1941 года промышленный комбинат перевыполнил план по производству кирпичей. Комплексный сельскохозяйственный опорный пункт в 1943 году засеял 15,3 гектара табака, 5,85 — рыжика, 1,5 — гречихи, 3,1 — проса и четыре — сахарной свеклы. Работали на пределе возможностей все. Даже школьники собирали деньги на эскадрилью «Дети — фронту». Глава города Максим Ряшин отметил, что все достижения Ханты-Мансийска: и прошлые, исторические, и сегодняшние — это результат упорной каждодневной работы каждого его жителя. «Почетный статус присвоен окружной столице за значительный вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, трудовой героизм, самоотверженность, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции», — отметил Ряшин. Он поблагодарил всех, кто не жалеет сил для процветания города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году столица Югры — Ханты-Мансийск — впервые встретила День весны и труда в звании «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные ветераны и общественники, ее поддержали губернатор автономного округа Наталья Комарова и глава муниципалитета Максим Ряшин, а также городская и окружная думы. Предложение вышло на федеральный уровень, и в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин. Инициаторы присвоения звания — окружная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель совета ветеранов ХМАО Александр Громут отметил, что главной целью было увековечивание трудового подвига земляков, которые внесли огромный вклад в общее дело победы над фашистской Германией. Жители Ханты-Мансийска в Великую Отечественную войну трудились с максимальной отдачей. Наибольший вклад внесли рабочие рыбокомбината. «В годы войны основным направлением работы рыбокомбината была поставка соленой, вяленой и копченой рыбы для нужд фронта. В 1942 году комсомольцы предприятия выступили с предложением — каждому выловить по центнеру рыбы в фонд Красной Армии», — отметили в пресс-службе городской администрации. В городском и окружном архивах хранятся документы, свидетельствующие о том, что более 30- работников Самаровского рыбоконсервного комбината ушли на фронт. В годы Великой Отечественной завод производил миллионы банок с продукцией для фронта. На передовую отправляли консервированного язя, щуку, осетра, но особую любовь солдат снискал карась с гречкой. Всю рыбу разделывали вручную, а соль для производства крутосоленой рыбы, которую также отправляли на фронт в бочках, привезти в Ханты-Мансийск можно было только летом, по воде. Баржи загружались до отказа. Рабочие трудились в три смены. «Рыбным фронтом» заслуги хантымансийсцев не ограничивались. На передовую отправляли все необходимое, чтобы приблизить победу. В июне 1941 года промышленный комбинат перевыполнил план по производству кирпичей. Комплексный сельскохозяйственный опорный пункт в 1943 году засеял 15,3 гектара табака, 5,85 — рыжика, 1,5 — гречихи, 3,1 — проса и четыре — сахарной свеклы. Работали на пределе возможностей все. Даже школьники собирали деньги на эскадрилью «Дети — фронту». Глава города Максим Ряшин отметил, что все достижения Ханты-Мансийска: и прошлые, исторические, и сегодняшние — это результат упорной каждодневной работы каждого его жителя. «Почетный статус присвоен окружной столице за значительный вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, трудовой героизм, самоотверженность, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции», — отметил Ряшин. Он поблагодарил всех, кто не жалеет сил для процветания города.