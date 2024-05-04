Уровень воды в районе Ишима составил 999 см (архивное фото)
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В районе Ишима (Тюменская область) 5 мая уровень воды в одноименной реке уменьшился на 11 сантиметров и составил 999 сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Город Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 5 мая 22:00 уровень воды составил 999 сантиметров. С 08:00 снизился на 11 сантиметров», — передает инфоцентр правительства.
В Абатском районе уровень воды за это время снизился на семь сантиметров. Сейчас он составляет 1227 сантиметров. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 817 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!