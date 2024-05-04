Уровень воды в районе Ишима составил 999 см (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В районе Ишима (Тюменская область) 5 мая уровень воды в одноименной реке уменьшился на 11 сантиметров и составил 999 сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Город Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 5 мая 22:00 уровень воды составил 999 сантиметров. С 08:00 снизился на 11 сантиметров», — передает инфоцентр правительства.

В Абатском районе уровень воды за это время снизился на семь сантиметров. Сейчас он составляет 1227 сантиметров. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 817 сантиметров.