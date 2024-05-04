04 мая 2024

Уровень воды в реке Ишим начал резко снижаться. Скрин

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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, укрепление, паводок, наводнение, потоп, набережная, разлив
Уровень воды в районе Ишима составил 999 см (архивное фото) Фото:
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В районе Ишима (Тюменская область) 5 мая уровень воды в одноименной реке уменьшился на 11 сантиметров и составил 999 сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Город Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 5 мая 22:00 уровень воды составил 999 сантиметров. С 08:00 снизился на 11 сантиметров», — передает инфоцентр правительства.

В Абатском районе уровень воды за это время снизился на семь сантиметров. Сейчас он составляет 1227 сантиметров. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 817 сантиметров.

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В районе Ишима (Тюменская область) 5 мая уровень воды в одноименной реке уменьшился на 11 сантиметров и составил 999 сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Город Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 5 мая 22:00 уровень воды составил 999 сантиметров. С 08:00 снизился на 11 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В Абатском районе уровень воды за это время снизился на семь сантиметров. Сейчас он составляет 1227 сантиметров. А в Ильинке — на три сантиметра и стал 817 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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