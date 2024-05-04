04 мая 2024

В Челябинске проведут служебную проверку по факту аварии с автомобилем ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудника ГИБДД Фото:

В Челябинске назначили проведение служебной проверки по факту аварии 5 мая с участием автомобиля ГИБДД, сопровождавшего кортеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Начальником областной Госавтоинспекции назначено проведение служебной проверки. В ходе нее будет дана оценка действиям управлявшего служебным транспортом сотрудника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Челябинске 5 мая автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин, попал в ДТП. Авария произошла в 16:20 на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. В результате столкновения никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. Сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

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В Челябинске назначили проведение служебной проверки по факту аварии 5 мая с участием автомобиля ГИБДД, сопровождавшего кортеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Начальником областной Госавтоинспекции назначено проведение служебной проверки. В ходе нее будет дана оценка действиям управлявшего служебным транспортом сотрудника», — рассказали в пресс-службе ведомства. В Челябинске 5 мая автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин, попал в ДТП. Авария произошла в 16:20 на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. В результате столкновения никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. Сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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