В Челябинске проведут служебную проверку по факту аварии с автомобилем ГИБДД

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудника ГИБДД Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске назначили проведение служебной проверки по факту аварии 5 мая с участием автомобиля ГИБДД, сопровождавшего кортеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Начальником областной Госавтоинспекции назначено проведение служебной проверки. В ходе нее будет дана оценка действиям управлявшего служебным транспортом сотрудника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Челябинске 5 мая автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж из трех машин, попал в ДТП. Авария произошла в 16:20 на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. В результате столкновения никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. Сотрудник двигался на служебном автомобиле со специальными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.