05 мая 2024
04 мая 2024

Курганский сенатор Муратов признался, что любит Пасху больше Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, портрет, муратов сергей
Сергей Муратов пожелал всем жителям области божьей помощи и покровительства Фото:

Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале.

«Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов.

Сенатор много лет не изменяет традиции и принимают участие в богослужении по случаю праздника в Чимеевском храме. В Кургане Пасху отметили крестным ходом, концертом и полевой кухней.

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Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале. «Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов. Сенатор много лет не изменяет традиции и принимают участие в богослужении по случаю праздника в Чимеевском храме. В Кургане Пасху отметили крестным ходом, концертом и полевой кухней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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