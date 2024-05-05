Курганский сенатор Муратов признался, что любит Пасху больше Нового года

Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале.
«Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов.
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Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале. «Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов. Сенатор много лет не изменяет традиции и принимают участие в богослужении по случаю праздника в Чимеевском храме. В Кургане Пасху отметили крестным ходом, концертом и полевой кухней.