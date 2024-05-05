Курганский сенатор Муратов признался, что любит Пасху больше Нового года

05 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов пожелал всем жителям области божьей помощи и покровительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале. «Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов. Сенатор много лет не изменяет традиции и принимают участие в богослужении по случаю праздника в Чимеевском храме. В Кургане Пасху отметили крестным ходом, концертом и полевой кухней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представляющий в Совете Федерации Курганскую область сенатор Сергей Муратов, признался, что ему больше нравится Пасха, чем Новый год. Причину этого он раскрыл в своем telegram-канале. «Пасха для меня — особый праздник. Намного важней, чем Новый год. В первую очередь, морально. Так ей предшествует почти двухмесячный строгий пост. Стараюсь во время Великого поста не планировать и не осуществлять никаких больших дел и серьезных проектов. Поэтому к Пасхе накапливается очень много работы, жду этого дня с нетерпением», — написал Сергей Муратов. Сенатор много лет не изменяет традиции и принимают участие в богослужении по случаю праздника в Чимеевском храме. В Кургане Пасху отметили крестным ходом, концертом и полевой кухней.