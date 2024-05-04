04 мая 2024
03 мая 2024

Митрополит Даниил обратился к курганцам во время Пасхи. Видео

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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, митрополит даниил
Митрополит Даниил обратился к курганцам в связи с праздником Фото:

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил объяснил православным жителям региона, что Пасха — не только праздник воскресшего Христа, но и людей. Об этом он заявил во время обращения к жителям региона в связи с праздником.

«Всех вас поздравляю с самым радостным праздником — это праздник Пасхи. Это праздник не только воскресшего Христа, это праздник нас с вами. Каждый из нас обязан воскреснуть вместе со Христом», — обратился к прихожанам Даниил. Митрополит отметил, что в первую неделю после Пасхи православным нужно постараться прийти в храм, чтобы поучаствовать в божественной трапезе, по возможности причаститься.

Пасха проходит в России 5 мая. В Кургане в этот день состоятся концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

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Митрополит Курганский и Белозерский Даниил объяснил православным жителям региона, что Пасха — не только праздник воскресшего Христа, но и людей. Об этом он заявил во время обращения к жителям региона в связи с праздником. «Всех вас поздравляю с самым радостным праздником — это праздник Пасхи. Это праздник не только воскресшего Христа, это праздник нас с вами. Каждый из нас обязан воскреснуть вместе со Христом», — обратился к прихожанам Даниил. Митрополит отметил, что в первую неделю после Пасхи православным нужно постараться прийти в храм, чтобы поучаствовать в божественной трапезе, по возможности причаститься. Пасха проходит в России 5 мая. В Кургане в этот день состоятся концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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