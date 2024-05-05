Из-за снегопада в Свердловской области задержались больше 30 поездов

За два дня в Свердловской области из-за снегопада и его последствий задержали больше 30 междугородних и межрегиональных поездов. Поезда отставали от графика максимум на 6,5 часов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области произошел сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов», — говорится в telegram-канале СвЖД.
Список рейсов, задержанных 5 мая:
— №108 Волгоград-Нижневартовск (на 3 часа 43 минуты)
— №378 Казань-Новый Уренгой (3 часа 13 минут)
— №56 Москва-Екатеринбург (1 час 38 минут)
— №7013 Екатеринбург-Красноуфимск (4 часа 40 минут)
— №6996 Дружинино — Каменск-Уральский (24 минуты)
— №6508 Дружинино-Шарташ (21 минута)
— №6505 Екатеринбург-Дружинино (17 минут).
Сейчас поезда продолжают движение по маршруту, а пригородные электрички прибыли до мест назначения. Аварийно-восстановительными работами на участке занимаются больше 80 человек. Подробнее о последствиях снегопадов и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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