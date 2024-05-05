Из-за снегопада в Свердловской области задержались больше 30 поездов

06 мая 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Время задержки рейсов составило от 15 минут до 6,5 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года За два дня в Свердловской области из-за снегопада и его последствий задержали больше 30 междугородних и межрегиональных поездов. Поезда отставали от графика максимум на 6,5 часов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области произошел сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов», — говорится в telegram-канале СвЖД. Список рейсов, задержанных 5 мая: — №108 Волгоград-Нижневартовск (на 3 часа 43 минуты) — №378 Казань-Новый Уренгой (3 часа 13 минут) — №56 Москва-Екатеринбург (1 час 38 минут) — №7013 Екатеринбург-Красноуфимск (4 часа 40 минут) — №6996 Дружинино — Каменск-Уральский (24 минуты) — №6508 Дружинино-Шарташ (21 минута) — №6505 Екатеринбург-Дружинино (17 минут). Сейчас поезда продолжают движение по маршруту, а пригородные электрички прибыли до мест назначения. Аварийно-восстановительными работами на участке занимаются больше 80 человек. Подробнее о последствиях снегопадов и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня в Свердловской области из-за снегопада и его последствий задержали больше 30 междугородних и межрегиональных поездов. Поезда отставали от графика максимум на 6,5 часов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области произошел сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов», — говорится в telegram-канале СвЖД. Список рейсов, задержанных 5 мая: — №108 Волгоград-Нижневартовск (на 3 часа 43 минуты) — №378 Казань-Новый Уренгой (3 часа 13 минут) — №56 Москва-Екатеринбург (1 час 38 минут) — №7013 Екатеринбург-Красноуфимск (4 часа 40 минут) — №6996 Дружинино — Каменск-Уральский (24 минуты) — №6508 Дружинино-Шарташ (21 минута) — №6505 Екатеринбург-Дружинино (17 минут). Сейчас поезда продолжают движение по маршруту, а пригородные электрички прибыли до мест назначения. Аварийно-восстановительными работами на участке занимаются больше 80 человек. Подробнее о последствиях снегопадов и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.