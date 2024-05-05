В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 13 человек

06 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС спасли из горящего здания шесть человек Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажном доме на улице Крауля 5 мая из здания эвакуировались 13 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «05.05.2024 года в 18:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Крауля… До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в том числе два ребенка», — говорится на сайте ведомства. На площади пять квадратных метров было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. Открытое горение пожарникам удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажном доме на улице Крауля 5 мая из здания эвакуировались 13 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «05.05.2024 года в 18:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Крауля… До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в том числе два ребенка», — говорится на сайте ведомства. На площади пять квадратных метров было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. Открытое горение пожарникам удалось ликвидировать менее чем за 15 минут.