05 мая 2024

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 13 человек

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Сотрудники МЧС спасли из горящего здания шесть человек Фото:

В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажном доме на улице Крауля 5 мая из здания эвакуировались 13 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«05.05.2024 года в 18:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Крауля… До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в том числе два ребенка», — говорится на сайте ведомства.

На площади пять квадратных метров было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. Открытое горение пожарникам удалось ликвидировать менее чем за 15 минут.

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В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажном доме на улице Крауля 5 мая из здания эвакуировались 13 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «05.05.2024 года в 18:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Крауля… До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в том числе два ребенка», — говорится на сайте ведомства. На площади пять квадратных метров было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. Открытое горение пожарникам удалось ликвидировать менее чем за 15 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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