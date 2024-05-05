МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины

06 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Топ-чиновники Украины объявлены в розыск Фото: Официальный сайт президента Украины МВД России объявило в розыск бывшего главу СНБО Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, а также бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщается в базе данных ведомства. «МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина. Экс-спикера Рады Гройсмана и возглавлявшего СНБО Данилова», — указано в базе данных МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск бывшего главу СНБО Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, а также бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщается в базе данных ведомства. «МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина. Экс-спикера Рады Гройсмана и возглавлявшего СНБО Данилова», — указано в базе данных МВД.