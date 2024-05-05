05 мая 2024

МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг,  stock
Топ-чиновники Украины объявлены в розыск Фото:

МВД России объявило в розыск бывшего главу СНБО Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, а также бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

«МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина. Экс-спикера Рады Гройсмана и возглавлявшего СНБО Данилова», — указано в базе данных МВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России объявило в розыск бывшего главу СНБО Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, а также бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщается в базе данных ведомства. «МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина. Экс-спикера Рады Гройсмана и возглавлявшего СНБО Данилова», — указано в базе данных МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...