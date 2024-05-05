МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины

Топ-чиновники Украины объявлены в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего главу СНБО Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, а также бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
«МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина. Экс-спикера Рады Гройсмана и возглавлявшего СНБО Данилова», — указано в базе данных МВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.