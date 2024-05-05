Автосалон пермского миллиардера засудили за неисправную мультимедийную систему

Пермячка засудила автосалон «Сатурн-Р» за сломанную систему мультимедиа

06 мая 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермячка купила автомобиль Nissan со сломанной мультимедийной системой Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница города Кунгур (Пермский край) приобрела в дилерском центре «Сатурн-Р», который принадлежит миллиардеру Александру Репину, автомобиль Nissan и мультимедийную систему. Но затем обнаружила неисправности в работе системы. Она вернула ее в автосалон на ремонт и оплатила его. Но проблему не устранили. Дилерский центр отказался возвращать деньги, и женщина обратилась в суд. «В 2019 году жительница города Кунгур купила автомобиль Nissan Qashqai и мультимедийную систему в дилерском центре ООО „Сатурн-РА 1“. В 2023 году в работе системы отказали некоторые функции. Она обратилась в „Сатурн-Р“. Сотрудники провели ремонт и сообщили, что устранили недостатки. В тот же день женщина снова обнаружила проблемы. Тогда она пошла в другой автоцентр, чтобы сделать диагностику системы. Там обнаружили, что не хватает ключевой детали. Тогда женщина подала иск в суд на „Сатурн-Р“, чтобы вернуть деталь и деньги за ремонт», — сказано в картотеке Кунгурского городского суда Пермского края. Уточняется, что сотрудники автосалона не смогли назвать причину неисправности, а также отказались возвращать недостающую деталь. При этом за ремонт женщина заплатила 7,2 тысячи рублей. В суде кроме этой суммы она потребовала у автосалона взыскать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Суд встал на ее сторону и обязал автоцентр «Сатурн-Р» оплатить покупательнице 44 тысячи рублей и вернуть деталь к системе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница города Кунгур (Пермский край) приобрела в дилерском центре «Сатурн-Р», который принадлежит миллиардеру Александру Репину, автомобиль Nissan и мультимедийную систему. Но затем обнаружила неисправности в работе системы. Она вернула ее в автосалон на ремонт и оплатила его. Но проблему не устранили. Дилерский центр отказался возвращать деньги, и женщина обратилась в суд. «В 2019 году жительница города Кунгур купила автомобиль Nissan Qashqai и мультимедийную систему в дилерском центре ООО „Сатурн-РА 1“. В 2023 году в работе системы отказали некоторые функции. Она обратилась в „Сатурн-Р“. Сотрудники провели ремонт и сообщили, что устранили недостатки. В тот же день женщина снова обнаружила проблемы. Тогда она пошла в другой автоцентр, чтобы сделать диагностику системы. Там обнаружили, что не хватает ключевой детали. Тогда женщина подала иск в суд на „Сатурн-Р“, чтобы вернуть деталь и деньги за ремонт», — сказано в картотеке Кунгурского городского суда Пермского края. Уточняется, что сотрудники автосалона не смогли назвать причину неисправности, а также отказались возвращать недостающую деталь. При этом за ремонт женщина заплатила 7,2 тысячи рублей. В суде кроме этой суммы она потребовала у автосалона взыскать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Суд встал на ее сторону и обязал автоцентр «Сатурн-Р» оплатить покупательнице 44 тысячи рублей и вернуть деталь к системе.