05 мая 2024

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал из окна 8 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, разбитое окно, открытое окно, окно
Ребенок остался жив, его спасают врачи Фото:

В Екатеринбурге маленький ребенок выпал из окна 8-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома №104 на улице Шефская выпал четырехлетний ребенок. Он жив, доставлен в детскую больницу №9. За его жизнь борются врачи», — сказал собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге маленький ребенок выпал из окна 8-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома №104 на улице Шефская выпал четырехлетний ребенок. Он жив, доставлен в детскую больницу №9. За его жизнь борются врачи», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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