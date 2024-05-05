В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал из окна 8 этажа

Ребенок остался жив, его спасают врачи
В Екатеринбурге маленький ребенок выпал из окна 8-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома №104 на улице Шефская выпал четырехлетний ребенок. Он жив, доставлен в детскую больницу №9. За его жизнь борются врачи», — сказал собеседник агентства.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!