05 мая 2024
04 мая 2024

Работники ЖЭКа в ЯНАО не получали зарплату более двух месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, лопата, уборка снега, дворники, жкх
Работники ЖЭК добились выплаты зарплаты через суд Фото:

В Надыме (ЯНАО) руководство ООО «ЖЭК-Надым» не выплатило заработную плату сотрудникам за два месяца. Работники пожаловались в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«У организации перед семью работниками за январь—февраль текущего года образовалась задолженность по заработной плате в размере 313 тысяч рублей. В связи с этим городской прокуратурой направлены иски в суд о взыскании задолженности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале.

Суд встал на сторону пострадавших и признал требования прокуратуры. Работникам выплачен долг по заработной плате и каждый из них получил моральную компенсацию в размере 12 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) руководство ООО «ЖЭК-Надым» не выплатило заработную плату сотрудникам за два месяца. Работники пожаловались в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «У организации перед семью работниками за январь—февраль текущего года образовалась задолженность по заработной плате в размере 313 тысяч рублей. В связи с этим городской прокуратурой направлены иски в суд о взыскании задолженности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале. Суд встал на сторону пострадавших и признал требования прокуратуры. Работникам выплачен долг по заработной плате и каждый из них получил моральную компенсацию в размере 12 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...