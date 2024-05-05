Работники ЖЭКа в ЯНАО не получали зарплату более двух месяцев

06 мая 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Работники ЖЭК добились выплаты зарплаты через суд Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Надыме (ЯНАО) руководство ООО «ЖЭК-Надым» не выплатило заработную плату сотрудникам за два месяца. Работники пожаловались в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «У организации перед семью работниками за январь—февраль текущего года образовалась задолженность по заработной плате в размере 313 тысяч рублей. В связи с этим городской прокуратурой направлены иски в суд о взыскании задолженности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале. Суд встал на сторону пострадавших и признал требования прокуратуры. Работникам выплачен долг по заработной плате и каждый из них получил моральную компенсацию в размере 12 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) руководство ООО «ЖЭК-Надым» не выплатило заработную плату сотрудникам за два месяца. Работники пожаловались в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «У организации перед семью работниками за январь—февраль текущего года образовалась задолженность по заработной плате в размере 313 тысяч рублей. В связи с этим городской прокуратурой направлены иски в суд о взыскании задолженности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале. Суд встал на сторону пострадавших и признал требования прокуратуры. Работникам выплачен долг по заработной плате и каждый из них получил моральную компенсацию в размере 12 тысяч рублей.