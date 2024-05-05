Участки для возведения таунхаусов могут стать частью программы Златоуста по привлечению врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) власти будут выдавать медикам участки под строительство таунхаусов. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, об этом министр Татьяна Колчинская говорила с мэром Максимом Пекарским в ходе визита.

«Совместно с главой округа Колчинская обсудила вопросы привлечения кадров. Это и единовременные подъемные выплаты, и планы по выделению земельных участков под строительство таунхаусов для медработников. Еще одним обсуждаемым проектом стало создание профильного класса для будущих врачей на базе одной из школ Златоуста», — отметили в минздраве.

В пресс-службе городской мэрии URA.RU пояснили, что выделение участков под таунхаусы в настоящий момент обсуждается. Данную меру власти рассматривают как перспективную. Ведется подготовительная работа.

В рамках визита министр также побывала в нескольких медицинских учреждениях города, оценив ход ремонтных работ. Их проводят в соответствии с программой «Модернизации первичного звена здравоохранения». Особое внимание было уделено организации медицинской помощи на время ремонтов, чтобы создать комфортные условия как для пациентов, так и для врачей.

В здание родильного дома перевезли отделение гинекологии, которое располагалось на улице Бушуева. В ноябре 2023 года также заявляли об ожидаемом переезде онкоотделения с его химиотерапевтическим лечением. Переместить структурную единицу горбольницы запланировали в здание квартала Медик. Сроки переезда зависят от получения лицензии.

В ходе визита Колчинская также оценила ход ремонтных работ поликлиники районной больницы Верхнеуральска, поликлиники и лечебного корпуса городской больницы Пласта. Руководитель посетила многопрофильный медицинский центр «Северный» в Миассе, где также проходит капитальный ремонт.

Министр Татьяна Колчинская совместно с властями Златоуста обсудила вопросы привлечения и удержания врачей в городе пресс-служба минздрава Челябинской области Фото:

Гинекологическое отделение переехало в здание роддома на улице Щербакова пресс-служба минздрава Челябинской области Фото: